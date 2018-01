Piden intervención del Gobierno Federal para frenar saqueos en CDMX y Edomex

Solamente con colaboración e intercambio de información se puede desmantelar a las bandas criminales autoras de los saqueos a comercios, explicó Gonzalo Espina Miranda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, es urgente la intervención del Gobierno Federal.

Tras los ataques a comercios en la Zona Metropolitana del Valle de México durante la semana, Espina Miranda, legislador del GPPAN, planteó una mesa de diálogo entre la Federación y los gobiernos locales para delinear acciones que inhiban esta práctica en las fronteras de la capital con el Edomex.

Aunque reconoció que se trata de un asunto que afectó mayoritariamente al Estado de México, mencionó que estos actos criminales alcanzaron a la capital del país, ya que se registraron robos a negocios en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

"Son ladrones. Tenemos reportes en los que se indica que ellos optan por tiendas de conveniencia y negocios en donde pueden sustraer objetos pequeños como celulares, zapatos o electrodomésticos", explicó.

Por lo tanto, pidió garantizar 100% de funcionamiento de las cámaras de vigilancia de la SSP CDMX, en puntos estratégicos y esquinas de zonas comerciales emblemáticas de la Ciudad, con la finalidad de tener seguimiento de la actividad delincuencial.

Además, explicó que es necesario indemnizar a los empresarios que han visto lastimada su economía por esta situación.

Ante saqueos tenemos a la policía en alerta: Mancera

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, estableció que atraparán a los responsables de los saqueos en la Ciudad de México. "Le hacemos un llamado a los jóvenes a que no caigan en este tipo provocaciones porque después las consecuencias jurídicas pues son las que no quisiéramos nosotros que se presentaran, sobre todo porque son personas jóvenes. Aquí no vamos a dejar ningún hecho impune, tenemos a la policía en alerta, las cámaras también"

113 detenidos por saqueos en el Edomex

Hasta el momento se han detenido a 113 personas que participaron durante los saqueos ocurridos en los municipios de Ecatepec, Zumpango, Tecámac y Tlalnepantla, informó la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero.

Por su parte, el secretario General de Gobierno, Alejandro Ozuna, señaló que los actos de rapiña y saqueo acontecidos recientemente en la zona oriente del estado de México no sólo serán tolerados por el gobierno y serán sancionados con todo apego a la ley. “Los trabajos de inteligencia policial continuarán y los responsables de incitar a acciones como las sucedidas en las últimas horas serán presentados ante la autoridad competente”, finalizó.

