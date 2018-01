Plan de reconstrucción sin pies ni cabeza: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, precandidata a la Ciudad de México por Morena, calificó como 'sin pies ni cabeza' el Plan de Reconstrucción, Recuperación y Transformación presentado este viernes por Miguel Ángel Mancera.

La ex delegada de Tlalpan acusó de que no era posible que ni siquiera se tuviera el censo de los damnificados; "lo que presentaron es una serie de ideas después de cuatro meses. Antes de irse Mancera, no va a resolver nada", dijo.

Declaró que veía inconcebible que a cuatro meses del sismo del 19 de septiembre pasado todavía hubiera gente viviendo fuera de sus casas en campamentos.

Criticó que el gobierno buscará ayuda internacional para crear medias de prevención ante este tipo de construcciones sin contar a los expertos nacionales.

Su máximo anuncio es que dicen que van a tener una simulación de los edificios y que van a traer gente de Japón ¡eso se hace en el Instituto de Ingeniería de la UNAM! Ni siquiera conocen lo que se hace en universidades públicas", reprochó.

