No vamos a preguntar a Sheinbaum si quiere seguridad o no: Mancera

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que su administración no preguntará a la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, si quiere seguridad o no, y dijo que se aplicará la misma operatividad para todos los candidatos.

En conferencia de prensa Mancera informó que el Instituto Electoral pidió a la Ciudad de México que de garantía de la integridad de la candidata de Morena, pero que no estarán al ‘capricho’ de la misma.

“No estamos y no vamos a estar preguntando, cómo es que se quiere, simple y sencillamente hay una petición y además la medida que ha sido notificada ya al Gobierno de la Ciudad de México por parte del Instituto, no dice que entremos a una negociación a ver cuántos policías se quieren o dónde se quieren colocados”, dijo Mancera.

Mancera dijo que este domingo Sheinbaum pidió a su secretario de Seguridad, Hiram Almeida que los policías que se retirarán de uno de sus mítines y que sólo se quedarán unas patrullas.

“Lo que se tenga que hacer operativamente así se va a hacer, porque ayer la comunicación que tuvo directamente por parte de la precandidata el secretario de Seguridad, es para que se retirara la policía y para que solo se dejaran algunas patrullas. Entonces, así no se puede dar la garantía que se está exigiendo el Instituto”, dijo Mancera.

El jefe de Gobierno también pidió a Sheinbaum leer muy bien el su Plan de Reconstrucción antes de criticarlo pues varios académicos y expertos participaron en su creación.

"Entendemos la euforia política y los vaivenes y los cambios de opinión, pero yo creo que criticar el Plan de Reconstrucción, pues requerirá de una reflexión mayor porque, te reitero, ayer mismo ya veíamos algunas cuentas de Twitter que estaban respondiendo para que no lo tenga que hacer yo".

Mancera pide a precandidatos del PRD aceptar resultados

Mancera pidió a los precandidatos del PRD a la gubernatura de la Ciudad de México, aceptar los resultados de la encuesta realizada el pasado fin de semana.

El funcionario recordó que los precandidatos firmaron un documento en el cual se les explicaba la metodología de la encuesta por lo que no pueden llamarse “sorprendidos” en su aplicación.

"Los precandidatos y la precandidata firmaron un documento en la comunicación y por supuesto, los comentarios que he tenido tanto del presidente nacional como del presidente en la Ciudad de México es que aquí nadie puede llamarse sorprendido, conocen metodologías, conocen los términos”.

Mancera aseguró que es importante para el partido y para el frente que los candidatos acepten los resultados y ‘cierren filas’ con el ganador.

“Me parece que lo importante es no solo que se respete, sino que se haga un cierre de filas de los ganadores, ganadora o de quien resulte en las preferencias de la ciudadanía”.

Verificentros sabían del cierre con anticipación

Cuestionado sobre el destino de los trabajadores de los verificentros de la CDMX, Mancera aseguró que las empresas sabían desde hace meses de este cierre y que debían tomar sus precauciones.

“Estamos hablando de las empresas que no están ajenas a esta situación, o sea, hace meses que saben que esto iba a suceder; no es algo nuevo, no es algo sorpresivo. Entonces, cada empresa tiene que estar tomando el sus providencias; las que no tienen autorización lo saben desde el año pasado, que tendrían que dejar de operar, así que eso no es algo nuevo, eso es algo que ya es sabido por las propias empresas”, dijo Mancera

Finalmente Mancera aseguró desconocer el destino de los trabajadores de los verificentros en los próximos 6 meses.

"Seguramente muchos de estos trabajadores podrán ser retomados por las nuevas empresas. Desconozco exactamente qué es lo que estén planteando".

