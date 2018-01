Probé la marihuana en mi época universitaria: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, aspirante a la Jefatura de la Ciudad de México, se pronunció a favor de la regularización de la marihuana en la capital pues reconoció que probó esta droga durante su universidad.

"Cuando era joven, sí la probé alguna vez, fue en mi etapa estudiantil, pero sólo la probé", señaló.

Ahondó en que la regularización de la marihuana es un debate que se debe abrir en la sociedad y que de llegar al gobierno capitalino lo hará.

"Mi opinión personal es que es mejor la regulación que la prohibición, pero es una opinión personal, hay que abrir el debate en ese sentido", aclaró.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló en otro evento que la marihuana no es ilegal en México por la violencia sino por sus daños a la salud.

Ahondó en que los debates para revisar su legalidad son bienvenidos; sin embargo, deberán ser comprobados científicamente.

“El debate tiene que darse y lo que tenemos que analizar es no si con ello se disminuye la violencia; en ese sentido, si hiciéramos la despenalización de otras figuras delictivas que podrían seguir ocurriendo ya no tendríamos delitos porque son tachadas como tales. El debate tiene que ser con respecto a si hace daño o no a la salud pública de los mexicanos y si la pura despenalización de una sola sustancia elimina toda la cadena productiva del tráfico de estupefacientes en México”, explicó.

