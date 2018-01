Arne, el del poder Poder Anti Gandalla, se burla de desaparición de Marco Antonio

Arne aus den Ruthen, ex funcionario de la delegación Miguel Hidalgo y auto nombrado líder del Poder Anti Gandalla, causó indignación en redes sociales al burlarse de Marco Antonio Sánchez Flores después de aparecer con vida en el Estado de México.

En su cuenta de twitter publicó una imagen en la que se ven dos fotografías del joven, “En Tinder / Cuando lo recoges en la terminal de autobuses de Melchor Ocampo”, escribió.

Cuando recibió reclamos de los usuarios, el ex City Manager contestó con otra imagen en la que se observa al joven en el Ministerio Público de Tlalnepantla con el puño cerrado en su nariz.

Sin embargo, los usuarios lo siguieron atacando por hacer conjeturas precipitadas sobre el caso y debido a que el mismo Arne ha denunciado en diversas ocasiones presuntos abusos policiales contra su persona.

Durante sus transmisiones en vivo como parte del Poder Anti Gandalla, el ex funcionario denunció detenciones arbitrarias en su contra en más de ocasión, por lo que lo señalaron por no tener memoria y su doble discurso.

Me encantaría saber que fuiste levantado y golpeado por policías, quizá así aplacarías tus aires de superioridad de niño bien.

Y entonces porque bromeas así ? De esta manera? No se te hace una gran falta de respeto? Neta qué pinche ser tan bajo eres

Pues no, entre su vida y su desaparición esta la detención arbitraria por parte de policías, y no, no hubo falta civil alguna.

Usted haga los chistes que considere, a mi me parecen salidos de alguien con nula capacidad de empatía o idea de justicia.

Alguien que no es usted.

— José Merino (@PPmerino) January 29, 2018