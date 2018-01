Rastrean videos para corroborar versión de policías en caso Marco Antonio

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que trabajan para rastrear los videos grabados por las cámaras de vigilancia que corroboren las declaraciones de los policías que son investigados por la desaparición de Marco Antonio Sánchez Flores.

Mencionó que personal del Centro de Control y Comando (C5) ya analiza las cámaras que se encuentran en la periferia del punto en donde se registró el arresto del joven de 17 años, así como la trayectoria de la patrulla hasta la ubicación en donde los oficiales refieren haber dejado en libertad a Marco.

“Es un trabajo muy importante por parte del C5. El C5 está buscando hoy los tramos del ‘dicho de los policías’; es decir, los policías dan un punto de ubicación donde dicen haber dejado a este joven y el C5 está haciendo un cerco, digamos, de análisis de cámaras periféricas a ese punto, porque si es cierto lo que ellos dicen, pues, tendremos que encontrar alguna imagen, o tendríamos que encontrar alguna imagen, Así que, el trabajo que está haciendo el C5 es exhaustivo, es de búsqueda a fin de corroborar o de desacreditar este dicho”, puntualizó Mancera.

Además, indicó que como parte de las investigación también se buscan los videos grabados por las cámaras instaladas en el interior de la patrulla, en donde se llevó a cabo la detención.

“Todas las pruebas periciales, los únicos que nos la pueden decir son los peritos, expertos, los que tendrán que ver si funcionaban o no (las cámaras). No se pueden manipular o no se deben manipular; en teoría, no debe caber la manipulación, pero esto lo determinarán los peritos que están interviniendo en la indagatoria”, subrayó.

Sobre la salud de Marco Antonio, el mandatario capitalino reiteró que se mantiene atento a los reportes de los especialistas de la Secretaría de Salud, quienes continúan con las valoraciones médicas.

“Hay que dejar que hagan su trabajo, que tomen sus tiempos, sabemos que se están haciendo exámenes exhaustivos y, obviamente, siguiendo todo lo que la ciencia médica determina que es aplicable para estos casos en varias disciplinas”, destacó.

Publimetro México Por qué autoridades no tratan caso de Marco Antonio como desaparición forzada El experto en Derecho Constitucional, Julio Jiménez, indicó que no hay condiciones para interponer la denuncia ante la Procuraduría

