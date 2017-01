Las propinas generan una fuga económica importante

En México existe una cultura establecida de dar propinas a cambio de la mayoría de los servicios. Desde la persona que cuida los carros, hasta quienes se encargan de guardar las compras en el supermercado.

Otro ejemplo de ello, es el dinero que se entrega a quienes reciben la basura en los camiones de las distintas delegaciones.

Gasto “hormiga”

Estos gasto son considerados “hormiga” y a las finanzas personales pueden generar efectos negativos, pues generalmente no llevamos un registro de ellos.

Sonia Sánchez, experta en finanzas personales asegura que lo mejor iniciar un registro general de nuestros gastos y mantenerlo actualizado para poder saber bien a bien cuánto representa para nuestro bolsillo este concepto.

“Lo que sucede es que se convierten en un gasto hormiga, que es pequeño y no lo registramos pero igual que todo sale de nuestra bolsa. Cuando empiezas a dar cuenta de cuánto gastas en propinas”

En entrevista con Publimetro, la especialista mencionó que aunque el monto puede variar dependiendo del ritmo de vida de cada persona, existen dos dinámicas; la primera es para quienes tienen automóvil y para quien no.

“Debemos saber sí estos gastos representan montos importantes, podrían llegar a representar el 10% de nuestros ingresos nos damos cuenta de que estos gastos”, explicó.

En el escenario de quien tiene carro se debe dar dinero al “viene viene” de cualquier lugar a dónde se llegue, propina para el despachador de la gasolinera, a los limpiaparabrisas de los cruceros y hasta para el que lava el auto.

¿Es obligatoria?

Sánchez precisa que en el caso de la propina en restaurantes, ésta se apega únicamente a si el servicio del mesero fue aceptable y eficiente pues no es obligatoria y quién te exija un monto puede ser sujeto a una denuncia o reporte porque ese concepto se gana.

“La propina es acorde al servicio que se recibió, lo correcto es entre el 10 y 15% que es el rango ideal por el servicio y no hay que aclarar que no es obligatoria y si no te atendieron bien no dejar nada.

“Es importante que sepas cuánto gastas realmente en este concepto, que empieces a registrar los montos y luego apliques una alguna estrategia para reducirlo”

Sonia Sánchez, experta en finanzas personales.

Se debe realizar un reporte de gastos al menos por tres meses para reflejar el monto que se destina a propinas

La experta recomienda que se cambien los hábitos en caso de detectar que esta cantidad afecta directamente su bolsillo

Los gastos hormiga son los que generalmente quiebran las finanzas personales por no tomarlos en cuenta

