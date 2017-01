5 trucos para vencer la cuesta de enero

La cuesta de enero es un problema que no requiere de magia para salir del problema, sino de un esfuerzo constante, disciplina y una administración eficiente de tus ingresos.

La mala noticia es que las deudas y cuentas por pagar, que trae consigo la famosa cuesta, afectan a 60% de los mexicanos y en muchos casos se prolongará por varios meses o todo el año, advirtió la casa de empeño Prendamex

Ello debido al gasto sin control o por impulso que realizaron los mexicanos en diciembre pasado, aunque el problema también obedece a las necesidades económicas de más de 50 millones de mexicanos que viven por debajo de la línea de pobreza, puntualizó dicha empresa.

Omar Morales, director de Fondos de Renta Variable de Principal Financial Group, indicó que el peor error al tratar de superar la famosa cuesta es asustarse y creer que ésta es más pesada que el año pasado.

“No permitas que esto acabe con los planes personales y financieros que te has trazado para este año. Recuerda que no se necesita ser un mago para vencer la cuesta de enero, ni lanzar un hechizo mágico que desaparezca el problema” apuntó.

“Piensa que no basta con guardar tu ahorro debajo del colchón y no hay truco que te ayude a que tu dinero crezca mágicamente, para esto tienes que recurrir a los expertos financieros y elaborar un plan para alcanzar tus metas”. Principal Financial Group.