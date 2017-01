Peso se debate en Twitter y gana tras cancelación de visita de Peña Nieto a EU

El peso mexicano resiste y gana terreno frente al dólar, después de que el presidente Enrique Peña Nieto canceló su vista a EU, pactada para el 31 de enero.

Lo anterior debido a que Donald Trump publicó en Twitter que, si México no paga el muro fronterizo, sería mejor cancelar la reunión prevista con el mandatario mexicano, en dicha fecha.

Frente a tales eventos, el dólar estadounidense alcanzó –al mediodía– un precio máximo de 21.65 pesos a la venta en las sucursales bancarias del país.

Dicha cifra representa una baja de ocho centavos, equivalente a 0.36%, frente a los 21.73 pesos que alcanzó el billete verde tras la advertencia que Trump lanzó en Twitter sobre el pago y construcción del muro fronterizo.

Por primera vez en la historia, el tipo de cambio se vio afacetado por las actividades y reacciones en Twitter, donde los mandatarios de México y EU fijaron sus posturas frente a la construcción del muro.

Durante las primeras horas de la mañana, el presidente Trump declaró a través de dicha red social que “si México no está dispuesto a pagar el muro que tanto se necesita, sería mejor cancelar la reunión que se avecina”.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

