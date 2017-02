Amor y economía en el tiempo de los millennials

Los millennials –o jóvenes nacidos entre 1981 y 1995– ligan, se enamoran, aman y sostienen relaciones con la idea firme de que “nada es para siempre” y que una pareja estable o tener hijos será hasta hacer el viaje, la aventura, el negocio y la carrera profesional de sus sueños.

Y aunque la mayoría celebrará el amor y disfrutará del ligue o el sexo este 14 de febrero, entre 60% y 80% son considerados analfabetas financieros, tienen problemas al manejar sus ingresos y, por ello, no invierten en regalos tradicionales.

Ellos prefieren manifestar su amor en las redes sociales y antes de pedir sexo como la prueba de amor más importante, exigen: ¡Entrégame la contraseña de tu teléfono celular! y ¡dame acceso a tu cuenta de Facebook, WhatsApp y a tu lista de likes!

En materia estrictamente sexual, una encuesta publicada por la Universidad de San Diego evidenció que entre 18 y 24 años los millennials tienen menos encuentros que sus padres, y son más proclives al sexting, la pornografía y la satisfacción a través de las aplicaciones (apps).

Estas son las conclusiones principales de los psicólogos, páginas de encuentros por Internet y sexólogos, quienes con motivo del Día de Amor y la Amistad, advierten que el amor en tiempos de millennials tiende a ser desechable y con un elemento clave: si no existe en redes sociales nunca existió el amor.

Andrea Franco, psicóloga integral y coach transpersonal, explicó que la mayoría de los millennials retan y desafían el concepto tradicional del amor y, en lugar de un “te quiero”, prefieren una persona que pueda viajar, con éxito profesional o social, y capaz de entender que nada es para siempre.

Se trata, apuntó, de jóvenes más libres que otras generaciones, con acceso directo a la información, sin tantas creencia religiosas, políticas y culturales; para quienes no existe un concepto estandarizado del amor.

Además, refirió la especialista, ellos provienen de familias donde el divorcio es una decisión común, donde las mujeres ya no se quedan en casa y compiten con todos; donde las tradiciones y comportamientos se establecen a partir de lo que “yo quiero”, “yo necesito” y “yo requiero de ti”.

“Los millennials son narcisistas, no se involucren mucho en una relación y están en búsqueda del poder y el placer de ser vistos en las redes sociales, por lo que tienden a relaciones amorosas en las que el romanticismo y sus relaciones son como saltar de una a otra pagina web.

“Estos jóvenes pasan de una relación a otra y muchos piensan que todo es desechable; y, si ya no das lo que necesito, es momento de buscar alguien que esté dispuesto o dispuesta a viajar conmigo y darme la clave de su celular o acceso a sus redes sociales como la prueba de amor y confianza más importante”, dijo.

En una entrevista con Publimetro, Andrea Franco explicó que los millennials postergan la decisión de formar una pareja estable, casarse o tener hijos hasta más de una década respecto a sus padres u otras generaciones.

Señaló que en la década de los 90 y principios del 2000, los jóvenes solían formar una vida en común a los 27 ó 28 de edad; pero ahora lo hacen a los 36, 36 o 38 años, porque “primero debo viajar a 50 países, tener mi casa, salir de aventura y alcanzar el éxito que me propuse.

“Y esto no es por temor al compromiso, sino porque la prioridad son mis metas, objetivos profesionales, sueños y su realización, lo cual posterga la decisión de vivir en pareja o tener hijos hasta casi en o después de los 40 años”, apuntó Franco.

Por eso prefieren la redes sociales para demostrar su cariño o ligar; aunque el problema viene cuando sólo se comunican o aprenden a decir me interesas a través de la web, con mensajes y vídeos, porque cuando están frente a frente no saben como mirar o tocarse.

“Los millennials suelen geolocalizar o stalkear a sus parejas, checan cuánto tiempo pasan en WhatsApp y a quiénes le dan like; y no por celotipia, sino porque buscan pruebas sobre cuánto respeto, popularidad y aceptación hay de su relación… “si no existe en redes, nunca existió”, Andrea Franco, psicóloga integral.