Es el momento de viajar por México: Enrique de la Madrid

El turismo en México es una de las industrias más importantes del país, reflejo de ello es la relevancia de la Secretaría de Turismo que hoy dirige Enrique de la Madrid. Mientras que en 2016 la recepción de extranjeros continuó in crescendo, la apuesta por el turismo nacional no ha sido menor con el programa Viajemos Juntos por México, que este año se reforzará con miras al Tianguis Turístico que se celebrará en Acapulco

Viajar ya no es exclusivo de las vacaciones, ahora se viaja todo el año, y es por eso que, cada vez más, el sector turístico mexicano crece. Un claro ejemplo son los datos que Sectur pone sobre la mesa: el PIB turístico creció más del doble que la economía nacional en el último periodo reportado y la llegada de turistas extranjeros aumentó más del 50% desde que inició el Sexenio. Es por eso que el secretario Enrique de la Madrid tiene un gran reto al representar al noveno destino más visitado del mundo. En este contexto y con miras al Tianguis Turístico, que se celebrará del 27 al 30 de marzo en Acapulco, De la Madrid recibió a Publimetro.

¿Cómo alcanza México estos buenos resultados?

— Son varias las acciones. Destaco la parte de la conectividad. Medimos la llegada de extranjeros que arriban por avión porque explican el 80% de los ingresos de los foráneos. Si ésa es la mayoría, tenemos que ver cómo hacer para que lleguen más vuelos a México. Es un trabajo que lleva muchos años que se realiza de forma conjunta y paralela entre el sector privado, las aerolíneas y el gobierno mexicano para promover la llegada de líneas. La semana pasada recién inauguró la japonesa ANA su vuelo a la Ciudad de México.

De China, de Corea y de Japón recibimos 200 mil visitantes en 2016, pero un sólo vuelo de ANA, si trajera niveles de ocupación similares a los que trae Aeroméxico, traería 80 mil pasajeros más.

También, Alitalia de tres vuelos semanales amplía su frecuencia a uno diario a Roma; Aeroméxico también incrementa sus fecuencias a Japón de forma diaria.

Una es la conectividad internacional e interna aérea y carretera, y después todo lo que tiene que ver con ella: la infraestructura, una mejor promoción que pueda ser segmentada, un sector empresarial muy competitivo, financiamiento y tasas de interés competitivas, así como el apoyo gubernamental.

Arribo de turistas

El arribo de turistas internacionales a México alcanzó 35 millones durante 2016, cifra que representó un crecimiento de 9% respecto a 2015 y desde 2012 un 50% más.

¿Contribuirá el nuevo AICM a crecer en este sentido?

— Es vital. Que hoy el AICM esté limitado ya es motivo para que muchos vuelos no puedan llegar a la ciudad. Ha sido notorio, pero el trabajo del mismo aeropuerto y de la SCT permitió abrir el vuelo de ANA o la llegada del A380 de Air France. Iberia ha tratado de incluir un vuelo adicional a la Ciudad de México y no ha encontrado el espacio.

El nuevo aeropuerto será, sin duda, un detonador y debería convertir a la Ciudad de México en uno de los principales distribuidores de aviación en el mundo para hacer conexiones a Asia y Latinoamérica. Lástima que nos tardamos pero qué bueno que este gobierno tomó la decisión y vamos para adelante.

¿Cuál es la importancia del turismo en la economía nacional?

— Cada vez es más evidente la importancia relativa del sector. Al inicio de esta administración, el PIB turístico era de 8.4% y en 2015 ya llegamos al 8.7%. Ahora sí crecemos por encima de la economía. Se ha dinamizado y vigorizado y tenemos que crear conciencia en el mexicano. Es un sector al que le debemos apostar y que además tenemos que cuidar al turista nacional, al extranjero y al norteamericano.

Divisas generadas

En 2016, México captó 19 mil 571 millones de dólares en divisas, lo cual representó un incremento de 10.4% respecto al año anterior.

PIB turismo

El turismo aporta 8.7% del PIB nacional. Sectur indicó que el PIB turístico en el país reportó un alza al crecer 4.3% en el tercer trimestre de 2016.

Población que depende del turismo

El empleo turístico aumentó 4.5% en el tercer trimestre de 2016 con respecto a igual periodo de 2015, cifra mayor en 170 mil 800 empleos. Mientras tanto, la población ocupada a nivel nacional registró un crecimiento en términos anuales de 2.6% en el tercer trimestre de 2016. En total 9 millones de mexicanos viven del turismo.

No confundamos el lenguaje agresivo del presidente Trump hacia México; tengamos una actitud amistosa de la mayoría de los norteamericanos. Los que nos importan son aquellos que vienen a México por su comida, porque les gusta el clima, las playas, la gente, el trato. Hoy más que nunca tenemos que cuidar al norteamericano y no vayamos a caer en cosas que serían naturales pero incorrectas, de sentir que la agresión del presidente de Estados Unidos tiene que ser correspondida sino todo lo contrario. El turismo es muy intensivo en gente y México necesita empleos y el turismo es uno de esos sectores que provee empleos frente a otros sectores que ya no lo registran al ritmo que lo hacían.

El año pasado, México dio un gran salto dentro del top ten de destinos más visitados ¿tiene algún objetivo para acercarse a Francia, EU o España?

— No nos ponemos ninguna meta como número, más bien el número es el resultado de lo que vas haciendo. Esperamos que en unos meses la Organización Mundial de Turismo (OMT) nos informe que México sube otro lugar, del noveno al octavo, y resaltar que en esta administración hemos pasado del 15 al 9 y probablemente pasemos al 8.

Pero como objetivo nos planteamos consolidar al turismo como uno de los principales motores de la economía, hacer que tenga un mayor impacto en la sociedad —buscar un desarrollo integral de la sociedad como puede ser el ordenamiento de los destinos y que el beneficio no sólo se quede en el sector turístico— con el involucramiento de diferentes dependencias para que los destinos sigan siendo competitivos. El turismo tiene que convertirse en motor de desarrollo integral de una comunidad.

Los destinos turísticos de nuestro país y la comunidad, tienen que ser de primera. Si le está yendo bien al destino, tenemos que asegurarnos que le vaya igual de bien a la comunidad. Los mexicanos que vivan en zonas turísticas deberían ser los que mejor vivan en el país y se puede. Es un enfoque conceptual que se tiene que aterrizar en mejores ofertas para los empleados del sector turístico: vivienda, seguridad, educación. Además tenemos que integrar cadenas de valor para los productos mexicanos.

La depreciación del peso frente al dólar, es decir la industria mexicana está protegida ante las importaciones. Es el momento de agregar más clústers alrededor del turismo. Que los hoteles se abastezcan de bienes mexicanos, de carne mexicana, de fruta mexicana, de toallas mexicanas, de puertas mexicanas, es el momento de fomentar este consumo de productos nacionales.

Además, la depreciación de la moneda ante el dólar y el euro es un incentivo adicional para que vengan más extranjeros a México y para que más mexicanos viajemos por México.

¿No todo es playa en México?

— Siguen siendo sol y playa los destinos más llamativos por las características climatológicas de México y esto es una ventaja de nuestro país y tenemos que seguir explotándolo. El turismo es tan bueno que tenemos que llevarlo a todo México. Todos los destinos de nuestro país tienen alguna vocación: Zacatecas y Guanajuato son culturales, la aventura de la Huasteca Potosina, tienes gastronomía… Estamos con la visión de desarrollar más destinos y más regiones para que sean capaces de atraer a más visitantes. Muchos mexicanos se quejan de que es muy caro viajar a ciertos destinos porque están “dolarizados”, pero la mayoría del país no lo está.

Ocupación hotelera en playas

115 mil 118 en 2016

Ocupación hotelera en ciudades

49 mil 550 en 2016

Cuartos disponibles en:

Los Cabos: 12 mil 697

Cancún: 31 mil 982

Riviera Maya: 37 mil 659

Hay una enorme cantidad de destinos a los que se puede ir y que son más baratos. Viajar es una actitud, es estar dispuesto a conocer y a disfrutar. Tú puedes empezar por tu barrio, tu colonia, tu ciudad o estados vecinos y eso no es caro. Prácticamente todos los estados han creado incentivos para que los ciudadanos puedan viajar en su interior.

10 lugares más visitados del país

Ciudad de México

Riviera Maya

Cancún

Acapulco

Los Cabos

Guadalajara

Puerto Vallarta

Monterrey

Mazatlán

Veracruz

Esto es lo que queremos mover con la iniciativa que presentó el presidente el año pasado con “Viajemos todos por México”. Queremos crear una moda al viajar y ésta genera un beneficio económico para el sector y personal para el que viaja.

Finalmente, ahora hace más sentido que viajes por el país y si antes no estaba en el radar, en la actualidad se vuelve una decisión natural. Nosotros no vamos a promover que se deje de viajar a tal país. Nuestra decisión es que viajemos por México.

¿Cuál es la joya turística de nuestro país?

— Por Quintana Roo pasa la mitad de los visitantes del exterior. Allí hay cerca de 90 mil cuartos mientras que en Los Cabos hay 15 mil, que en dos años pasarán a 20 mil. La Ciudad de México ha venido creciendo y lo refrendó el pasado año The New York Times como el primer destino que se necesitaba visitar en 2016. Sigue habiendo destinos típicos para los mexicanos como Acapulco.

¿También se ha diversificado el visitante?

— Si bien por mucho los estadounidenses son quienes más nos visitan, cada vez llegan turistas de otros lugares como Colombia, Argentina y Australia, este último sin viajes directos a nuestro país.

¿Cómo se va a trabajar la difusión en el exterior?

— Seguiremos en Estados Unidos y Canadá. Buscaremos que sea más segmentada y más estatal. Tenemos que ser más agresivos en el exterior y ofrecer los destinos según los intereses de cada país. También vamos a reforzar la presencia en América Latina.

Y no sólo naturaleza, cultura, sol, playa y gastronomía, México se ha posicionado como un centro de espectáculos.

— El latinoamericano sería más propicio a extenderle esta oferta de espectáculos, cantantes y eventos. Mucha gente viene a la Ciudad de México por conciertos y teatros. La industria del espectáculo es muy fuerte aquí y seguiremos con la F-1 y la NFL para darle más visibilidad al país. Hay un espectáculo del Cirque du Soleil basado en la cultura mexicana para llegar a un público objetivo en el exterior.