Positivo, proyecto sobre asignación de horarios de despegue y aterrizaje: Aeroméxico

El director de Aeroméxico, Andrés Conesa, consideró como positivas las bases presentadas por la SCT respecto a la asignación de los slots (horarios de despegue y aterrizajes) en aeropuertos saturados, contrario a lo que asegura la Cofece, que dice que puede afectar al sector.

“En las bases lo vemos positivo. Si tú utilizas bien el slots no te lo tiene porqué retirar, entonces sí tienes que hacer una planeación. No vemos por qué no se puede hacer”, expuso en entrevista posterior a la presentación de la nueva estrategia con la oficina de turismo Visit California.

Por ello, afirmó que el anteproyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es congruente con las reglas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), por lo que es “un paso muy importante” en el tema.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) expuso que los anteproyectos de decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento de la Ley de Aeropuertos y las Bases Generales para la Asignación de Horarios de Aterrizaje y Despegue en Aeropuertos en Condiciones de Saturación, elaborados por la SCT, podrían tener efectos negativos para la competencia en la industria de la aviación en México.

“A partir del análisis en materia de competencia de ambos anteproyectos, la Autoridad Investigadora observa inconsistencias y espacios de discrecionalidad a favor de las autoridades aeroportuarias en las modificaciones planteadas por la SCT, lo que resultaría en incertidumbre y poca transparencia en los procedimientos normados por los anteproyectos presentados”, refirió la Cofece.

Aeroméxico responde a la Cofece

Andrés Conesa puntualizó que ante la falta de competencia señalada por la autoridad, tan sólo de 2014 a la fecha, se ha registrado un incremento de 25% de operaciones en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), es decir, las propias aerolíneas han reflejado a su vez un crecimiento.

“Realmente calificar que no hay competencia en la Ciudad de México; los datos no soportan esa aseveración.

“Qué bueno que exista, porque la competencia te hace mejor y eso es lo que le ha permitido al aeropuerto de la Ciudad de México, estar hoy entre los 10 mejores aeropuertos de mejor conectividad de todo el Continente Americano, incluyendo los de Estados Unidos”, precisó.

Sobre los cambios a la Ley de Aviación Civil, consideró que existen oportunidades para mejorarla, como el tema de las demoras, ya que no siempre son causadas por las aerolíneas, no obstante, trabajarán con la autoridad para que su instrumentación sea ordenada.

TAMBIÉN PUEDES LEER