5 trucos para que las tarjetas no dañen tu Buró de Crédito

Piensa en qué vas a utilizar tus tarjetas: los intereses, la anualidad, la disposición de efectivo, así como otros costos y comisiones son las variables que debes acomodar a tu favor. Revisa los beneficios y cargos para aprovechar los que te sean útiles y cancelar los que no ocupes. Evalúa tu capacidad de pago: quienes cubren 100% de sus compras son totaleros; práctica que los exenta del pago de intereses y les permite obtener menores costos. Quienes sólo pueden pagar una parte deben adquirir un crédito con menor tasa de interés. Averigua tu historial crediticio: si tienes un plan de teléfono celular o adquiriste una tarjeta anteriormente, cuentas con un historial de crédito. En este reporte aparece la evaluación de tu comportamiento de pago sobre el tipo de servicio que hayas solicitado. Un buen historial posibilita la adquisición de nuevos préstamos; la ausencia del mismo o una mala calificación por dejar de pagar reduce tus opciones. Conoce el CAT: el Costo Anual Total (CAT), es una referencia que integra: tasa de interés, anualidad y comisiones de una tarjeta de crédito. Al saber qué tan caro es un servicio, podremos compararlo con otros productos. ¿Más de una tarjeta? Lo ideal es tener 2 tarjetas: una para gastos comunes que puedas liquidar en su totalidad cada mes; y que te ofrezca beneficios por usarla. Y otra para gastos más fuertes, cuya tasa de interés sea pequeña aunque no te ofrezca beneficios. Toma nota: Las tarjetas de crédito son una herramienta para administrar los consumos y planear las compras. No es una extensión de tu sueldo, ni tampoco un ingreso adicional.

