Hasta 40% de trámites para cobrar un seguro es obstaculizado

El 40% de las personas que cobran un seguro de automóvil, casa habitación, gastos médicos o de vida son obstaculizados; debido a la tramitología y los requisitos solicitados por las aseguradoras

El despacho Rincón Abogados señaló que en un proceso normal, sin muchos contratiempos, el pago por reposición de daños tarda dos meses; pero cuando hay trabas, pasa un año o más.

Pablo López Sánchez, director del Área Mercantil y Civil de dicha firma, explicó que lo anterior es parte del escenario que enfrentarían los afectados por el sismo de 7.1 grados, registrado el martes pasado en el centro del país.

Indicó que el obstáculo principal para cobrar un seguro –de cualquier ramo– es el desconocimiento de las cláusulas y las exclusiones –cosas que no cubre– el contrato.

Lo cual, dijo, se convierte en retrasos, papeleo, trámites y requisitos extra que los interesados deben cubrir; con el fin de hacer válidos los beneficios contratados.

“Hay personas que hasta que sufren un percance se enteran que hay exclusiones o que hay que documentar las pérdidas que sufrió su casa durante el sismo.

“Y como no saben qué deben hacer, el proceso de cobro de daños se alarga; aunque eso no significa que la asegurada no le vaya a pagar”, dijo el especialista.