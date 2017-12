Estas son las 32 empresas en México que mejor tratan a sus empleados LGBTI

Por primera vez 32 empresas en México fueron elegidas como los mejores lugares de trabajo para las personas LGBTI (lésbico, gay, bisexual, trans e intersexual). Sólo dos de de ellas son mexicanas, las otras 30 son trasnacionales

Pemex y Cinépolis fueron reconocidas junto a Accenture, American Express, AT&T, Citibanamex, CompuCom, Dow, Edelman, EY, Ford, General Electric, Google, Herman Miller,

IBM, J.P. Morgan, Kellogg, Lubrizol, Mastercard, Nielsen, PayPal, Pepsico, Pfizer, Procter & Gamble, SAP, Scotiabank, Sodexo, TE Connectivity, The Boston Consulting Group, Unilevery Walmart.

Para estar en el listado “Mejores lugares para trabajar LGBT” de Equidad MX, un programa de Human Right Campaign (HRC), las compañías demostraron no sólo contar con políticas de no discriminación, sino tener grupos de empleados de diversidad sexual y realizar actividades públicas en favor de la inclusión.

“Él éxito está en la diversidad. Son muchísimos los beneficios [cuando una empresa respalda a las personas LGBTI]: tienes un mejor ambiente, productividad”, cuenta Berenice López, subgerente de Inclusión Social en Pemex, empresa que cuenta con la Red de diversidad sexual, una política de inclusión y ha capacitado a 35 mil empleados.

En la ceremonia de entrega de reconocimientos, la vicepresidente senior de Programas, Investigación y Entrenamiento de Human Rights Campaign, Mary Beth Maxwell, aseguró que cuando los empleadores crean lugares de trabajo justos e inclusivos todos se benefician.

“Los beneficios no son sólo económicos. Hay un lado humano. Cada uno necesita trabajo para poner comida en la mesa, para mantenernos, pero nuestros trabajos son mucho más que sueldos. También son nuestra identidad, sobre quiénes somos y el valor que aportamos, son donde pasamos la mayor parte de nuestros días. Por lo tanto, este esfuerzo de igualdad se trata de dignidad y respeto”, dijo.

El gerente senior de Experiencia del Empleado de Cinépolis, Gabriel Hernández, destacó la importancia que tiene este reconocimiento. “Me siento orgulloso de que Cinépolis sea una empresa que toma la bandera de diversidad e inclusión. No son programas de filantropía, sino de talento y hoy el reto es que seamos empresas competitivas y que los mexicanos nos preparemos más sin tener miedo a lo que somos”.

Las 32 empresas fueron reconocidas con una placa conmemorativa. Los promotores del ranking confían en que para el próximo año sean más las compañías que logren esta certificación.

Nota de Francisco Iglesias

