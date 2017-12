¿Cómo viajar de último momento en diciembre con poco presupuesto?

¿Quieres viajar durante diciembre, pero no has reservado y no cuentas con mucho presupuesto? Si es tu caso,no te preocupes, la solución está en elegir un destino cercano; utilizar aplicaciones para reservar, escoger el hospedaje adecuado y comparar precios y servicios

Lo que no debes hacer es contratar el primer paquete que te ofrecen; o viajar sin tener claro qué actividades recreativas puede realizar; y pagar sin tener claro qué incluye y qué no incluye el contrato, explicó Martín Sandoval Gutiérrez, asesor turístico.

En una entrevista con Publimetro, señaló que los mexicanos están acostumbrados a reservar y viajar de último momento; al grado que seis o siete de cada 10 contratan los servicios que requieren hasta dos o tres días antes de sus vacaciones.

El problema, apuntó, es que cuando esto pasa el hospedaje, avión y los servicios recreativos se encarecen entre 20% y 40%; aunque hay casos extremos donde suben hasta 60%

“Para que esto no te suceda sólo debes decidir –hoy mismo– adónde quieres viajar; cuál es el objetivo –descanso, aventura, fiesta, pueblear, nadar o visitar familiares; y cuánto dinero tienes disponible.

“Esto te permite encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades y presupuesto; comparar servicios y costos; buscar paquetes o descuentos en sitios de Internet; y determinar qué tipo de hotel y transporte te convienen. Si lo haces puede ahorrar entre 20% y 35%”, dijo el especialista.

Tips para viajar con poco presupuesto

Para viajar de ultimo momento, con poco presupuesto, el sitio Despegar.com te recomienda:

1. Escoge destinos cercanos a tu ubicación

Busca lugares que puedas visitar en coche o en autobús. Por ejemplo: desde la ciudad de México tienes la opción de visitar los pueblos mágicos o balnearios que se ubican en Morelos, Puebla o Estado de México.

Desde Guadalajara, puedes llegar a Morelia, San Miguel de Allende y Aguascalientes; los cuales poseen diversas atracciones turísticas.

2. Compara precios y diversos proveedores

Utiliza agencias de viaje on-line para encontrar las ofertas y diferentes proveedores; que te ofrecen hoteles, boletos de avión o de autobús, servicios recreativos; y paquetes que resultan hasta 35% más baratos que los costos unitarios.

Así puedas elegir la opción que más adecuada a tus necesidades. No olvides revisar los comentarios de las personas que se han hospedado en ese lugar y las fotos para que te des una idea de cómo es el hotel.

3. Revisa las opiniones de otros viajeros

En agencias de viaje on-line también puedes revisar los comentarios que han dejado otros viajeros; para conocer qué actividades puedes hacer y cuánto gastaron en ese destino.

De esta forma tendrás claro qué si puedes pagar; en qué no debes gastar y si debes hacer ajustes en tu presupuesto; lo ideal es que organices un itinerario a tu gusto; con un ahorro de entre 10% a 20%.

4. Elige la mejor opción de hospedaje

Es importante saber cuánto tiempo pasarás en el hotel durante el viaje; y esto ayuda a reducir el gasto. Si el destino y objetivo es realizar actividades al aire libre y aprovecharás poco el hotel; puedes encontrar hoteles de dos o tres estrellas; o un hostal.

Por el contrario, si lo que quieres es descansar; lo más conveniente será reservar en algún lugar que ofrezca todos los servicios que necesites.

5. Elige un hotel donde las habitaciones cuenten con cocineta

Esta modalidad de hospedaje te ayudará a ahorrar entre 20% y 50% en alimentos; ya que puedes comprarlos en el supermercado y prepararlos tú mismo ; ahorrando en el gasto, por ejemplo, del desayuno o la cena.

6. Usa apps móviles para encontrar opciones de último momento y descuentos

Procura descargar aplicaciones móviles gratuitas; ya que son muy útiles para encontrar, de forma rápida, las mejores ofertas de hospedaje.

