51.7% de trabajadores en México son pobres monetariamente

En México, 51.7% de los trabajadores se encuentran bajo la línea de pobreza monetaria oficial (LB), donde el empleado sin seguridad social muestra mayor incidencia, con el 64% de las personas que no alcanzan a tener un ingreso suficiente para cubrir una canasta básica

De acuerdo con el estudio "Pobreza persistente en México, mercados laborales con bajos salarios" elaborado por la Universidad Iberoamericana, en México los bajos salarios representan una amplia brecha de bienestar en comparación con sus demás socios comerciales de América.

"La política de inserción de México en el contexto internacional, cuya principal arma de ‘competitividad’ son los bajos salarios, tiene implicaciones no sólo en la ampliación de brechas de bienestar con los socios comerciales de México, sino en la persistente pobreza", se lee en el estudio.

De acuerdo al "Informe 2017 sobre Mercados Laborales y pobreza en América Latina de la Red de Pobreza y desigualdad AUSJAL", México es el país de América donde la brecha entre el salario mínimo oficial y la falta de dinero por hogar es cuatro veces mayor al promedio el cual es de 1.2 puntos.

Países de América Latina cuyas capitales cuentan con menores niveles de Desarrollo Humano (IDH) como Bogotá o Guatemala, cuentan con un mayor salario mínimo por hora el cual es de 3.54 y 3.50 dólares respectivamente, mientras que en la CDMX es de únicamente 1. 66 dólares.

Foto: Ibero

¿Qué deberían contemplar los salarios mínimos en México?

El estudio recalcó que el salario mínimo constitucional debería ser de 19 mil 041 pesos mensuales, equivalentes a cuatro mil 760 por persona en un hogar promedio de cuatro personas, para garantizar una buena calidad de vida.

Si el salario mínimo fuera de 95.4 pesos diarios y no de 88.32 como es actualmente, sería para solventar las necesidades mínimas para no caer en pobreza de un individuo, no de una familia, en cuyo caso el valor debiera ser de 353 pesos diarios.

Ante esta situación el estudio recomienda una mayor interacción de política social y política de mercados laborales (empleo y salarios), la cual podría reducir significativamente los niveles de pobreza, así como garantizar que la población vulnerable salga de manera definitiva hacia un mejor estatus económico.

Los salarios debieran considerar para su establecimiento:

1. Indicador de poder de compra: Un aumento base de salarios con base a un índice de costo de vida, que capture movimientos en precios de una canasta normativa básica, alimentaria y no alimentaria.

2. Indicador de eficiencia: El cual buscaría que parte de las ganancias de la productividad o rendimiento de la empresa debieran vincularse a los aumentos salariales.

3. Indicador regional: En este punto se debe considerar el efecto conjunto sobre las remuneraciones de dos factores:

Índice de costo de vida por región.

Diferencial de productividad por tamaño de empresa.

4. Indicador de equidad: El factor de equidad se establece como respuesta a una desigualdad en la productividad, de esta forma se establece como un inverso de la productividad.

TAMBIÉN PUEDES LEER