En ningún momento se ha condicionado la entrega de recursos a Chihuahua: SHCP

El subsecretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Fernando Galindo, aseguró que se han entregado al estado de Chihuahua los recursos que por ley le corresponden y rechazó que exista una 'represalia' contra la entidad como aseguró hace unos días el gobernador estatal, Javier Corral.

"En ningún momento se ha condicionado la entrega de recursos a Chihuahua", dijo el funcionario.

En conferencia de prensa, Fernando Galindo informó que en 2017, la SHCP transfirió a Chihuahua los 43 mil 56 millones de pesos por conceptos de participaciones federales que le correspondían por ley, eso implicó 2 mil millones de pesos adicionales respecto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

Galindo mencionó que para este 2018, el estado estará recibiendo 3 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado para el 2017, por lo cual llegará a 44 mil 106 mdp.

"Los recursos que el gobernador de Chihuahua menciona que no le entregaron en diciembre del año pasado, se refiere a recursos extraordinarios solicitado por el estado a Hacienda", dijo el funcionario.

El subsecretario de egresos dijo que estos recursos extraordinarios hacen referencia a cuatro convenios los cuales son:

20.4 millones de pesos a proyectos del programa Fortalece, los cuales fueron pagados el 29 de diciembre de 2017.

44.8mdp que correspondían a recursos etiquetados en el presupuesto de egresos y que no se realizó porque la cuenta bancaria proporcionada por el estado fue rechazada. El 8 de enero se presentó la cuenta validada, sin embargo, la transferencia no fue realizada por la vigencia anual del presupuesto.

El tercero y la cuarto convenio por las cantidades de 35.3 mdp y 700 mdp respectivamente, correspondían a solicitudes de recursos para el saneamiento financiero de la entidad.

El funcionario de Hacienda dijo que estos recursos no fueron entregados porque no hubo disponibilidad presupuestaria y que estos depósitos ya no pueden ser otorgados debido a la vigencia de los mismos.

Galindo informó que el 27 de diciembre se mantuvo comunicación con el secretario de Finanzas de Chihuahua para explicarle esta situación, la cual no afecta únicamente a la demarcación sino a otros dos estados.

"La falta de disponibilidad afecta a otras dos entidades federativas: Tlaxcala y Zacatecas".

Finalmente el funcionario dijo que para que se puedan firmar convenios para otorgarle recursos extraordinarios a Chihuahua, se debe resolver primero la controversia constitucional que el gobierno estatal ha dicho públicamente que llevará a cabo.

