Más de 40% de los mexicanos que desea comprar una casa no le alcanza para pagarla

Más de 40% de los mexicanos desean comprar una casa, pero no tiene el dinero suficiente para hacerlo, debido entre otras cosas, al incremento en los precios de los inmuebles, así lo reveló el portal Vivaanuncios.

De acuerdo con el sondeo ‘Intereses Inmobiliarios de los Mexicanos para 2018’, 94% de los mexicanos desean comprar una vivienda, pero de ellos 45% no podrá hacerlo este año debido a la falta de presupuesto, mientras que 21% afirma tener el capital para hacer la adquisición de una casa; 11% prefiere comprar un terreno para construir la casa de acuerdo a sus gustos; 9% solo podría costear un departamento pequeño; 6% compraría un terreno y construiría una vivienda con base en su presupuesto; 5% aseguró tener el capital necesario para comprar el departamento que quiere; y 3% podría comprar únicamente el terreno, pues no le alcanzaría para adquirir una casa o un departamento.

El estudio arrojó que 70% de las personas preferiría comprar casa, en tanto que 17% optaría por un departamento, y 13% adquiriría un terreno.

“La compra de una casa es esencial para muchas personas, pues representa seguridad y la confianza de tener un lugar donde realizar un proyecto de vida. 2018 trae consigo diversos desafíos sobre todo siendo año electoral y al ser un sector tan importante en la economía, la vivienda destaca como una buena forma de invertir”, indicó Karim Goudiaby, director general de Vivanuncios.com.mx.

Del conjunto de personas que no desean adquirir un inmueble, 69% basa su decisión en no tener los recursos suficientes debido al sueldo que perciben; 14% ya tiene vivienda propia y no le interesaría adquirir otra; 5% considera que los precios de los inmuebles han aumentado demasiado, lo que complica la compra; 4% escogería invertir su dinero en un negocio; 3% no lo haría debido a su inestabilidad laboral; 2% cita otros motivos, como tener otros gastos importantes por cubrir y no tener acceso a un crédito hipotecario por ser de la tercera edad y el último 3% dice sentirse cómodo rentando o considera que el periodo electoral no es una buena temporada para comprar un inmueble.

Foto: Propiedades.com

Datos de la Sociedad Hipotecaria Federal arrojaron que en 2017 el precio promedio con financiamiento de una vivienda en México fue de 744 mil 943 pesos, mientras que datos del Censo de Población y la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENEIG) 2010, reportaron que 73% del parque habitacional del país está ocupado por sus propietarios, 14% por inquilinos y 13% se encuentra en otra situación.

Motivos de los mexicanos para comprar una casa

Dentro de los principales motivos para comprar casa se encuentra:

El deseo de tener un hogar propio y formar un patrimonio (33%)

No seguir pagando alquiler (19%)

Tener una casa más grande para comodidad de la familia (17%)

Realizar la compra de una propiedad como una inversión (16%)

Aprovechar su crédito hipotecario (15%)

Factores para elegir una casa

Dentro de los factores fundamentales que consideran los mexicanos para elegir una vivienda destacaron:

Seguridad en la zona (35%)

Cercanía con su zona de trabajo (20%)

Cercanía con medios de transporte (17%)

Cercanía a parques públicos y áreas verdes (12%)

Cercanía con zonas escolares (9%)

Que acepten mascotas en caso de ser condominio (7%)

El 81% de los encuestados dijo en caso de lograr adquirir una vivienda la usaría como casa habitación; 12% lo rentaría para tener un ingreso extra; 4% lo rentaría y así pagaría la hipoteca; 2% la rentaría para después comprar un inmueble más grande; y solo 1% lo remodelaría para revender.

El sondeo se realizó a dos mil participantes de los cuales 53% habita en una vivienda rentada, 30% son propietarios de su inmueble y 17% vive en una casa prestada.

