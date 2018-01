Inversionistas no están en 'modo de pánico' por elecciones en México: Barclays

México está blindado a la elección presidencial de este año y si bien habrá volatilidad de corto plazo, porque las campañas políticas generan incógnitas, los inversionistas no están en “modo de pánico”, afirmó el banco de inversión Barclays.

El presidente y director general de Barclays México, Raúl Martínez-Ostos, dijo que a los mercados les preocupa que haya congruencia en la política económica, sobre lo cual, afirmó, hay consenso de todas las fuerzas políticas de la importancia de la disciplina política fiscal y monetaria.

“Desde un punto de vista de inversionistas, va a haber volatilidad de corto plazo porque en la parte de las campañas se dicen algunas cosas que pudieran preocupar, algunas incógnitas, pero el corazón, la columna vertebral, que es prudencia en el manejo de política económica está ahí", argumentó.

Explicó en rueda de prensa que por eso mismo "los inversionistas no están en una situación de caos o de crisis a la hora de estar viendo México y no están un modo de pánico”.

Al presentar las perspectivas económicas de Barclays para 2018, Martínez-Ostos resaltó que Barclays está comprometido con México y seguirá invirtiendo, pues es un mercado estratégico pese a la volatilidad por la renegociación del TLCAN, la elección presidencial o la incertidumbre por el impacto de la reforma fiscal en Estados Unidos.

Reconoció que si bien hubo preocupación de los mercados tras el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, lo que generó volatilidad y el tipo de cambio llegó a casi 22 pesos por dólar, durante 2017 el mercado se tranquilizó y México logró inversiones récord en sectores como energía o infraestructura.

“Trump o no Trump, escenario político o no, México es una mercado que tiene una gran plataforma y creo que en las inversiones de largo plazo, como en las que comento, no se vieron afectadas de manera importante, es más fue un año récord en muchas de las transacciones de ese tipo”, destacó.

Anunció que Barclays colocará este año un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) especializado en agua y ciertos sectores agrícolas, cuyo prospecto preliminar de colocación ya está disponible en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De esta forma, dijo Martínez-Ostos, la institución financiera seguirá invirtiendo en México, enfocándose en sectores que tengan un impacto multiplicador sobre la economía y la generación de empleo.

Inversionistas están preocupados por ciertos precandidatos

El economista en jefe de investigación económica para América Latina de Barclays, Marco Oviedo, dijo que a los inversionistas les preocupan algunas cosas de ciertos precandidatos, en particular lo dicho por el abanderado de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador.

Como por ejemplo, dijo, el referéndum que quiere hacer para ver si deben seguir las reformas estructurales, echar para atrás el proyecto del nuevo aeropuerto capitalino en el cual ya hay inversión extranjera o hacer de México un país autosuficiente alimentariamente, lo que se relaciona con cerrarse al comercio exterior.

“No le creen a Andrés Manuel el tema de su política económica, a pesar de que saben que en México está muy institucionalizada la estabilidad macroeconómica”, apuntó al advertir ante un escenario en el que López Obrador tenga posibilidades de ganar, sí habrá volatilidad, sobre todo en el tipo de cambio o algún otro activo.

Señaló que los inversionistas comparan a López Obrador con el expresidente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” da Silva, quien en su primer periodo de gobierno tuvo que ser disciplinado por los mercados, “creo que hay espacio para AMLO también sea disciplinado por los mercados”.

No obstante, afirmó, a seis meses de la elección presidencial en México, la parte política aún no pinta en los mercados, y si bien habrá volatilidad pues López Obrador “trae elementos de preocupación”, estos se pueden aminorar si los aclara y cambia su discurso durante la campaña.

En tanto, comentó, la precandidatura de José Antonio Meade por la coalición “Todos por México” es vista por los mercados “con mejores ojos”, pues lo conocen por haber sido secretario de Hacienda.

Añadió que se espera algo de volatilidad que se reflejará en presiones sobre el tipo de cambio ya más cerca de la elección del 1 de julio próximo, pero después habrá estabilidad, con independencia de quien gane, pues el mercado cree que México tiene instituciones para contener el riesgo que podrían derivarse de las agendas políticas que están ahora en juego.

