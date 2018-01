Hasta 10.3 millones de mexicanos quedarán sin empleo si fracasa TLCAN

El fracaso del TLCAN provocaría la pérdida de más de 15 millones de empleos en la región de América del Norte; así como un impacto económico que se extendería a otras naciones.

La consultoría Trade Partnership Worldwide advirtió que entre 2.3 y 10.3 millones de mexicanos, que laboran en empresas vinculadas al tratado, se quedarían sin trabajo; si EU abandona el acuerdo comercial.

Indicó que la afectación para la Unión Americana alcanzaría entre 1.8 millones y 3.6 millones de plazas canceladas; de los cuales, dos tercios (66%) corresponderían a empleados menos calificados.

En tanto, apuntó, que la economía de Canadá perdería más de 1.2 millones de puestos; que, al ser sumados al resto de las pérdidas, arrojan un total de 15.1 millones de empleos en riesgo de desaparecer.

Golpe para EU por fracaso del TLCAN

A través del estudio Terminating NAFTA: The National and State-by-State Impacts on Jobs, dicha consultoría indicó que si EU abandona el TLCAN; y México y Canada mantienen sus exportaciones libres de impuestos, habría tres afectaciones posibles para los estadounidenses:

Primera: el PIB real de Estados Unidos disminuiría un mínimo de 0.6% anual y un máximo de de 1.2%, en un periodo de cinco años; lo cual se traduce en una merma de entre 119 mil millones 231 mil millones de dólares.

Segunda: las exportaciones estadounidenses al mundo caerían entre 2.5% y 5%. Mientras que sus importaciones retrocederían de 3.6% a 7.5% cada año.

Tercero: la pérdida de competitividad de la Unión Americana; que traerían los costos de la pérdidas comerciales antes referidas.

Fin del TLCAN impulsaría varios países

En este contexto, la firma Trade Partnership Worldwide explicó que los efectos del fin del TLCAN se extenderían a otras regiones del mundo; como Europa y la región Asia Pacífico, aunque no de forma negativa.

“La terminación del TLCAN también afectaría a países que no son de la región del pacto comercial.

“El rompimiento de de las cadenas de suministros, basadas en el acuerdo, impulsaría la competitividad de los proveedores de Asia Pacífico, incluso de los europeos.

Las salidas de los bienes y servicios de estas economías aumentarían, y con esto, el empleo”, refirió el estudio.

La consultoría explicó que China, por ejemplo, vería crecer su PIB en 0.16 puntos porcentuales, en el mediano plazo; con un plus de más de dos millones de empleos nuevos.

Por su parte, Corea del Sur tendría un crecimiento en su Producto Interno Bruto de 0.35 puntos porcentuales; y se impulsarían 146 mil empleos nuevos

Mientras que Alemania tendría un impacto positivo en su PIB de 0.2% y generaría 123 mil trabajos.

