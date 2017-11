¡Alerta! Cómo evitar fraudes al rentar una casa o departamento

Los fraudes al rentar una vivienda se han convertido en un negocio lucrativo para la delincuencia, durante los últimos meses.

El portal inmobiliario Vivanuncios advirtió que después de los sismos de septiembre pasado, se han detectado arrendadores que prometen alquilar un departamento hasta en tres mil pesos; pero que en los hechos constituyen un robo.

Indicó que, de acuerdo a un mapeo de las opciones inmobiliarias, hasta 10% de los anuncios de bienes raíces –que ingresan a dicha plataforma– son identificados como fraudulentos.

Y por ello, ni siquiera llegan a ser publicados o vistos por lo usuarios; en virtud de que se trata de acciones organizadas para cometer fraudes.

Explicó que aunque la mayoría de los engaños –en renta– provienen de zonas de playa como Acapulco, Cancún, Cuernavaca y Puerto Vallarta; el 35% de los cosos están relacionados con ofertas de alquiler en la Ciudad de México y Guanajuato.

En tanto que 10% de los fraudes tienen que ver con propiedades en venta; en metrópolis como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

“El 47% de los mexicanos prefiriere rentar una casa o departamento; mientras que 53% busca propiedades en venta”, reportó el sitio especializado Lamudi, a través del Informe del Mercado Inmobiliario 2017.

Modus operandi de los fraudes

El modus operandi de los fraudes consiste en subir y movilizar anuncios falsos a través de la Web; pero a precios muy bajos, que representan una tentación; pero que –por el mismo motivo– son un engaño.

Incluso, refirió, hay personas que ante la necesidad de un espacio para vivir aceptan pagar por adelantado dos meses de renta: alrededor de seis mil pesos.

Para después descubrir que el departamento o la casa involucrada no existe; está habitada o también ha sido ofrecida y apartada –con dinero de promedio– a otras personas.

Tips contra fraudes inmobiliarios

Para evitar dichos fraudes y no ser parte de las estadísticas, el portal Vivanuncios te recomienda:

No caigas en la trampa de las rentas muy baratas. Si el precio está por debajo de 10% del promedio que cobran otros arrendadores.

Las gangas inmobiliarias no existen. Si tuvieras un inmueble de tres recámaras cuya renta promedio alcanza 10 mil pesos al mes, ¿la rentarías por siete mil pesos? La respuesta es no.

Asegúrate de que arrendador o vendedor sea fácil de localizar por teléfono y en persona . Un propietario serio procurará tener un encuentro contigo y obtener información personal: identificación, nivel de ingresos, incluso referencias.

Verifica de que el dueño de la propiedad en renta, realmente lo sea. Para ello, solicita que te muestre una copia de las escrituras o corrobora esa información en el Registro Público de la Propiedad.

Jamás pagues por adelantado algo. El dinero entra en juego solo cuando hay un contrato de arrendamiento de por medio. Es decir, cuando el proceso de renta ya ha avanzado y, tanto arrendador como arrendatario, han pasado varios filtros de seguridad.

Lee y dala el visto bueno a todas las cláusulas del contrato: En tal documento se establecen los términos y condiciones para cada parte.

No creas nada que no esté por escrito. Muchos defraudadores piden dinero tan solo para mostrar el departamento o la casa. Suelen decir que viven en el extranjero y que el dinero servirá para el envío de las llaves a México. Esta trampa es habitual, no caigas.

