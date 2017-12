Consejos para aprovechar tu aguinaldo de forma inteligente

Planea las compras y no te dejes llevar por la emoción ni lleves todo lo que ofrezcan las tiendas; evita dar el famoso “tarjetazo”. Recuerda que el saldo o dinero disponible en este último instrumento de pago no es una extensión del salario y al usarlo debes pagar intereses.

Si tu aguinaldo y tus ingresos corrientes no te alcanzan para cubrir todas tus necesidades de gasto o pagos, elabora una lista con las tres prioridades que no puedes dejar de cubrir: deudas y gastos fijos (renta, alimentos, agua, luz, teléfono y transporte).

No destines más de 20 ó 25% del aguinaldo a las fiestas, compra de regalos o cosas innecesarias. Los festejos no están prohibidos y todos tenemos derecho a disfrutar del espíritu navideño. Lo que no puedes hacer es desperdiciar los recursos que recibes cada año.