Libérate de las deudas antes del fin de año

¿Las deudas te agobian? ¿Pagas y pagas a tus tarjetas y no ves para cuándo liberarte de todos tus compromisos?… Y al final, ¿tu mayor deseo es llagar a la Navidad y Fin de Año sin adeudos?

Si lo anterior es tu caso; no te preocupes tanto, porque la solución está en tus manos: haz un presupuesto y elimina los gastos innecesarios.

Habla con tu familia para generar ahorros en el consumo de luz, agua, gas, electricidad e Internet y; sobre todo, guarda bajo llave tus plásticos bancarios, recomiendan los especialistas.

Deudas y estrés financiero

Sandra Huerta, coach en finanzas, explicó que hasta seis se cada 10 mexicanos llegan a las fiestas decembrinas con deudas en tarjetas de crédito; cuentas por pagar y niveles altos de estrés por la falta de recursos para cubrir sus compromisos familiares.

Ello, apuntó, como resultado del abuso en las compras a meses sin intereses; los efectos del consumismo y la falta de planeación de sus gastos.

“Las cifras del Banco de México indican que más de 52% de los usuarios de tarjetas de crédito arrastran deudas; y cubren una cantidad importante de intereses, comisiones y aportaciones que reducen entre 20% y 30% el monto de su quincena.

“Pero, si tomas en cuenta que existe otro grupo de personas que llega al fin de año sin un presupuesto, la cifra de afectados por el sobreendeudamiento llega a 60%”, apuntó

“El 80% de los adultos pierde el registro de sus gastos, debido a la falta de un presupuesto; lo cual representa un riesgo latente para la estabilidad económica personal o familiar”, apuntó la Condusef.

Tips contra las deudas

Para liberarte de las deudas y terminar este fin de año con el estrés financiero, los especialistas en finanzas personales y el sitio finanzaspracticas.com.mx te recomiendan

1. Evalúa la situación

Suma todos los recibos, vouchers y deudas que reportan tus estados de cuenta de las tarjetas e integra los gastos del hogar: vivienda, transporte, alimentos, salud, educación y créditos atrasados. Después resta ambos totales a tus ingresos del mes; así podrás saber cuánto debes, y qué monto está disponible para comenzar a liquidar las cuentas.

2. Haz un plan de pagos

Elimina los gastos innecesarios y baja el consumo de agua, luz gas, luz y telefonía. El dinero que ahorres por este concepto, más el ingreso disponible –libre del gasto familiar– destínalo a liquidar los adeudos.

Ejemplo: si debes 20 mil pesos y sólo puedes desembolsar dos mil a deudas, tardarás cinco meses en salir del agobio financiero.

3. Actúa cuanto antes

El problema no se arregla de forma milagrosa y lo ideal es enfrentarlo: cubre más del mínimo, paga a tiempo y no dejes acumular intereses. Si no te alcanza la quincena, acude a tu banco, diles que estás atrasado y que buscas ponerte al corriente; solicita una reestructuración financiera con una mensualidad fija que puedas cubrir y una tasa réditos manejable.

4. No te endeudes más

Un hoyo no tapa otro. La recomendación es guardar bajo llave las tarjetas; no utilizar tu línea de crédito para sacar efectivo; y eliminar los contratos de servicios que no sean indispensables o cambiarlos a un plan más barato: televisión de paga, telefonía, Internet o entretenimiento.

5. Planea y anticípate

Para no volver a sufrir los estragos del sobreendeudamiento, es necesario que inicies la planeación de los gastos del próximo año: impuestos, servicios, tenencia, colegiaturas y hasta las vacaciones de Semana Santa. Ahorra un porcentaje de la quincena y prepara tu bolsillo.

TAMBIÉN PUEDES LEER