Autoridades de Jalisco intentan controlar incendio en bosque La Primavera

Pese a que las labores de extinción del incendio que se presenta desde la tarde del lunes en el bosque La Primavera llegaron ya a un aproximado de 50%, las autoridades no prevén que el siniestro pueda ser sofocado este martes; ni siquiera tienen por cierto que pueda controlarse totalmente, indicó el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus.

“Todo depende de las condiciones del viento, de cómo se presente, por supuesto que nos gustaría decir que en el día de hoy se pueda tener controlado el incendio pero no es algo que podamos asegurar. Es muy temprano todavía que podamos hacer una aseveración de ese tipo. (…) Esperamos que en el transcurso del día pudiéramos controlarlo, no sofocarlo, cuando menos controlarlo, pero no lo podemos asegurar todavía”.