Bajan denuncias por extorsión telefónica en Jalisco

“Papá, me tienen secuestrada” menciona la voz del otro lado de la línea telefónica. Manuel sabe que su hija está en la escuela y cuelga la llamada; reconoce de inmediato que es una extorsión telefónica, atiende la recomendación de la autoridad de colgar sin intercambiar información. Sin embargo Manuel no denunciará el incidente: “¿Como para qué?, no van a registrar quien me llamó ni va pasar nada… en realidad es tiempo perdido”, dice la potencial víctima.

No es la primera vez que le llaman, en otras ocasiones se llegó a asustar y preocupar, pero ya sabe que sólo tratan de sacarle dinero.

31% de los delitos sufridos por jaliscienses en 2016 fueron extorsiones telefónicas, según datos de INEGI.

Las denuncias por extorsiones telefónicas se han reducido en el estado, no obstante, el delito, según estudios, prevalece como el más frecuente. Entre enero y octubre de este año se han originado 215 querellas por este ilícito en la Fiscalía estatal, mientras que en el mismo periodo de tiempo de 2016 hubo 272 y en 2015 se registraban 478.

No obstante, la Encuesta de Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2017 menciona que la extorsión prevalece como el delito más común en Jalisco. Según la estadística, durante 2016 se cometieron dos millones 311 mil 287 ilícitos (sumando incluso aquellos que no son denunciados) de los cuales 725 mil 145 fueron extorsiones, es decir 31% de los hechos reportados.

La Zona Metropolitana de Guadalajara, históricamente, ha concentrado las denuncias por extorsión telefónica. Sin embargo, según datos de la autoridad estatal, entre 2013 y 2015, las regiones Costa Sierra Occidental y la región Altos eran las otras dos zonas de la entidad que destacaban por la gran cantidad de incidentes. En los últimos dos años, la Región Valles (Teuchitlán, Tequila, Tala Hostotipaquillo, Ameca entre otros) han disparado los números de denuncia por extorsión.

FUENTE: Gobierno del Estado

“Podemos encontrar un lado positivo y un lado negativo de esta situación. Las personas , en efecto, tienen más conciencia sobre la extorsión telefónica y es más complicado que caigan en los engaños, pero por otro lado, y es el aspecto negativo, nos damos cuenta que es un delito que prevalece, que no se reduce, por el contrario, crece y la gente ya no recurre a la autoridad para denunciarlo, ya sea por desconfianza de una reacción de la autoridad o porque mientras no caigan en el engaño, no le ven la importancia de denunciar”, explico Javier Razo, experto en seguridad pública.

Destacó que cada vez los extorsionadores utilizan nuevos medios e historias para engatusar a las personas a través de llamadas telefónicas y organizan engaños más laboriosos. “La autoridad debería de generar nuevos procesos para combatir estos ilícitos, es decir, si se tiene detectado que muchas de las llamadas proceden de los reclusorios, tomar otro tipo de acciones para desmantelar estas redes y no delegar toda la responsabilidad a la víctima de colgar y no atender a los extorsionadores”, concluyó.

Tipos de extorsiones más frecuentes