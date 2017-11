Alfaro va sólo por la gubernatura, sin el Frente Ciudadano

Enrique Alfaro Ramírez anunció que buscará la gubernatura de Jalisco pero sin formar parte del Frente Ciudadano por México en donde participan el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

A través de un video, el alcalde expresó sus aspiraciones políticas:

"Quiero decirles que he decidido, ser candidato a gobernador porque estoy listo para trasformar la historia de Jalisco, estoy preparado para cambiar la realidad de nuestro estado, estoy en un momento personal y de madurez profesional”.

Adelantó el alcalde que competirá por el cargo sólo por el partido Movimiento Ciudadano (MC), aunque no especifica cuando pedirá licencia:



"A nivel nacional yo he sido parte del esfuerzo de la conformación de un Frente Ciudadano por México, la idea de poder sumar a distintos partidos políticos en torno a un programa de gobierno y una visión de país para poder parar en seco al PRI (…) Sin embargo, las realidades de cada estado son distintas, el caso de Jalisco no es la excepción. En este caso la posibilidad de construir una candidatura, en lo personal, en la que estuvieran participando los partidos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática me parece que sería un error", explicó Alfaro en la grabación.

"Quiero decirlo desde el día de hoy, yo no puedo aceptar ser candidato en una alianza con el PAN y con el PRD, yo seré candidato, si las cosas salen bien, por Movimiento Ciudadano, solo con Movimiento Ciudadano, en una alianza con la ciudadanía", afirmó.

Alfaro pidió que tanto el PAN como el PRD no tome su mensaje como una declaración de guerra.

