Definen perfiles para nuevo fiscal anticorrupción en Jalisco

El Comité de Participación Social del Sistema Local Anticorrupción (SLA) entregó al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, el perfil de los 18 aspirantes para el cargo de fiscal del SLA.

Los miembros del comité entregaron el listado con una valoración, colocando a los personajes más calificados en la parte más alta de la lista para su aprobación.

Aunque no se revelaron los nombres de los designados, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, afirmó que el próximo fiscal saldrá única y exclusivamente del listado entregado por el comité de selección.

“Yo me comprometo con ustedes a que quien no venga en la recomendación que hace la opinión técnica fundada por el Comité de Participación Social no salga una persona alterna, ni vaya alguien más en la terna que proponga el Ejecutivo del estado”, mencionó Sandoval Díaz.

“No tengo ninguna duda de que en esta lista que me entregan se encuentran personajes capacitados, con el perfil adecuado para desempeñar la responsabilidad que está esperando la sociedad. Nadie podrá decir que en estos procesos haya siquiera alguna presión o sugerencia de parte de alguna autoridad”

“Lo más común era que este tipo de procesos hubieran sido conducidos por el propio gobierno y que las responsabilidades recayeran no en los mejores perfiles, sino en el comúnmente llamado reparto de cuotas o con criterios poco transparentes, con un proceso así, la corrupción hubiera terminado matando al sistema creado para erradicarla”, concluyó el gobernador en Casa Jalisco.

El listado de aspirantes podrá ser consultado en los próximos días en el portal del Comité de Participación Ciudadana en: https://cpc.org.mx/

¿Qué sigue en el proceso?

Una vez entregada la lista, el gobernador deberá hacer una terna para entregarla al poder Legislativo y se realice la aprobación del fiscal. Los diputados, por mayoría calificada, deberán elegir al fiscal antes del 15 de diciembre.