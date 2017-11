Dan de alta al hombre más obeso del mundo, se sometió a cirugía

Juan Pedro Franco, quien llegó a ostentar el Récord Guiness como la persona más obesa del mundo, fue dado de alta después de haber sido sometido a una cirugía de bypass gástrico el pasado 22 de noviembre en un hospital de Zapopan.

El médico Juan Antonio Castañeda, quien ha realizado otros procedimientos similares en personas con obesidad morbida, destacó que Juan Pedro ha respondido favorablemente al procedimiento.

Hace un año Juan Pedro pesaba 595 kilogramos, pero entró a quirófano con un peso de 366 kilogramos, después de pasar por un complejo proceso nutricional.

El pasado 22 de noviembre Juan Pedro fue intervenido a las 10:00 de la mañana y le realizaron una conversión a bypass gástrico por laparoscopia. Después de la intervención quirúrgica, el paciente permaneció en cuidados intensivos hasta la mañana del sábado 25 de noviembre, cuando lo trasladaron a su habitación.

Se espera que en un año y gracias al tratamiento, Juan Pedro pueda llegar a pesar solamente 120 kilos. / FOTO: Cortesía

Hoy cerca de las 2:00 de la tarde, el doctor Castañeda le dio de alta a su paciente, satisfecho por la evolución que ha presentado:

“Juan Pedro está muy bien. Lo mantuvimos en cuidados intensivos las primeras 72 horas tras la cirugía porque es el tiempo más crítico y debíamos estar atentos a su evolución. Estamos muy contentos puesto que respondió de manera favorable y ahora lo enviaremos a casa para que siga su recuperación. Junto con el equipo multidisciplinario, continuaremos con la vigilancia para que pronto pueda reincorporarse a sus actividades rutinarias. Tengo la certeza de que la actitud positiva de Juan Pedro marcará la diferencia en esta nueva etapa”.

Juan Pedro ha sentido dolores leves tras la cirugía, pero no deja de mostrar su mejor ánimo: “Me siento muy bien después del bypass gástrico, solo he tenido un poco de dolor en el estómago, pero con los días ha disminuido. Estoy muy agradecido con el doctor Castañeda y el equipo que me atendió. Seguimos aquí echándole muchas ganas… esto apenas comienza”.

El equipo médico espera que en el periodo de un año y medio Juan Pedro logre un peso de 120 kilogramos, aproximadamente, según la evolución de su salud y, especialmente, del resultado del tratamiento de los linfedemas (acumulación de líquido linfático en los tejidos adiposos) que tiene en sus piernas.

El cirujano bariatra advierte que Juan Pedro seguirá siendo un paciente en riesgo hasta que deje de tener obesidad extrema, debido a las enfermedades comórbidas que padece como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión y diabetes.

Aparte de seguir las indicaciones de su médico y dedicarse a su recuperación, Juan Pedro retomará algunos emprendimientos para ayudar a su familia, como elaborar alegrías y granolas saludables, y tejer bufandas tipo cuelleras.

