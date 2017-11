Abren primera cafetería atendida por personas con síndrome de Down

A Daniel le tocó trabajar en la inauguración; emocionado llevaba tazas y limpiaba mesas. Fue un día pesado pero de muchas satisfacciones. Él tiene síndrome de Down y es uno de los meseros de la cafetería que se abrió ayer en las instalaciones de Córdica 21, organismo civil que apoya a personas con esta discapacidad.

La cafetería es la primera en México atendida completamente por personas con síndrome de Down y el objetivo es generar espacios para que puedan trabajar y desarrollarse económicamente.

Diez adultos con síndrome de Down estarán trabajando en la cafetería, que de momento abrirá de lunes a viernes y en breve esperan ampliar sus horarios de servicio / FOTO: Héctor Escamilla

La nutrióloga Laura Areli Ruiz Borrayo, quien fue una de las impulsoras de este proyecto, explicó que la iniciativa nació desde hace 25 años. “Nuestra fortaleza ha sido el futbol, por medio de este deporte hemos buscado que tengan una mayor independencia, luego nos embarcamos a formar un colegio y la necesidad nos la pusieron ellos: tuvimos niños con síndrome de Down que ahora son adultos . Necesitábamos estar en cada etapa lo más digno posible, un proyecto de empleabilidad que nuestros mismos alumnos nos fueron pidiendo”.

Un factor que aceleró la creación de la cafetería fue un video que circuló recientemente en redes sociales, donde una familia abrió un restaurante en Carolina del Norte y que es atendido por personas con síndrome de Down. A decir de la doctora Ruiz, en breve se realizará un viaje para conocer a esta familia y aprender de su modelo de negocios para que la cafetería sea un lugar autosustentable.

El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, fue uno de los primeros clientes de la cafetería. / FOTO: Héctor Escamilla

Sin embargo, la doctora Ruiz pidió que la gente que acuda a la cafetería llegue con sensibilidad de que es un establecimiento como cualquier otro, donde el hecho que las personas, tengan o no síndrome de Down, no sea factor para la experiencia del consumidor. Ese sería el verdadero valor de la inclusión: “No es solamente una cuestión que vengan a ver a las personas con síndrome de Down, sino dar el mensaje que las personas con síndrome de Down en principio son personas, no son ‘angelitos’, sino que tienen dignidad y derechos, uno de ellos a trabajar, ser independientes y ese es el mensaje que queremos dar. Somos una cafetería y esperamos que dé como cualquier negocio y de paso estamos abriendo una opción laboral para las personas con discapacidad”.

La cafetería se ubica en la calle Florencia, a su cruce con López Mateos, a un costado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en la colonia Italia Providencia.

