Jalisco, riesgoso para el transporte de carga

En la última década, Jalisco se ha convertido en un crucero complicado para el transporte de carga. La entidad se ubica en la posición número ocho a nivel nacional por número de robos de tráileres y el area metropolitana es un foco rojo por el incremento sostenido de despojos de unidades.

Según datos de la Fiscalía estatal, hasta octubre de este año se habían registrado 711 robos a vehículos de carga, mientras que en el mismo periodo de 2016 se reportaban apenas 620. El año pasado cerró finalmente con 761 robos en Jalisco.

Entre 2007 y 2016 el robo a vehículos se elevó considerablemente (un incremento de 190%) y de mantenerse la escala de robos a vehículos de carga, 2017 podría romper el récord en este tipo de ilícitos. En este año, de los 711 robos acontecidos, 70% fueron a través de la violencia.

81.3% de las mercancías que se mueven por el estado lo hacen por medio del autotransporte 2,120 millones de pesos es el monto de lo robado en mercancías a nivel nacional, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

“Los grupos criminales especializados en robo a transporte de carga tienen operaciones simultáneas en diferentes entidades del país (…). Mientras los delincuentes realizan el robo de una unidad de carga mantienen comunicación constante con diferentes individuos ubicados en otras entidades del país para verificar que el robo haya concluido exitosamente y elegir el punto de resguardo de la mercancía”, informa un reporte desarrollado por Sensiguard, organismo dedicado al monitoreo del robo de carga.

Según Sensiguard, y que empata con los datos de la autoridad estatal y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la zona metropolitana, en sus salidas sur, Chapala y a Colima, así como el ingreso oriente, son los puntos donde más robos de transportes de carga hay.

La ubicación de la Zona Metropolitana es un factor clave en el incremento de robos, pues está a la mitad de un corredor logístico que ayuda a conectar el transporte de mercancías de la Ciudad de México hacia el Pacífico y es el paso obligado para las mercancías que van rumbo a Manzanillo.

FUENTE: Fiscalía Jalisco

Incremento de las primas de seguros

Uno de los primeros efectos con el incremento de robo a transporte es el encarecimiento en las primas de seguros. Algunos costos se han vuelto tan elevados que las empresas no pueden adquirir pólizas y derivan en el cierre de empresas, pues los clientes no arriesgan sus productos si no tienen protección.

Entre 2014 y 2016, los reclamos de pago a las aseguradoras, tanto por los robos de vehículos como por las mercancías que transportaban, ascendió a cinco mil 300 millones de pesos a nivel nacional.