Fiscalía indaga homicidio de activista, presunta víctima de feminicidio

Alexandra Castellanos buscó ayuda pero no la atendieron. A pesar que desde hace más de un mes acusó agresiones por parte de su ex esposo y su amante, la autoridad no actuó y ahora está muerta.

Alexandra Castellanos Méndez, de aproximadamente 40 años de edad fue encontrada sin vida la mañana del 24 de diciembre sobre la calle Tulipanes, entre Azalea y Azucena, en la colonia Jardines del Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga.

Un día antes, a través de su página de Facebook, había denunciado un atentado a su domicilio:

No era la primera ocasión que Alexandra acudía con las autoridades, antes su casa ya había sido baleada y por esta situación se había presentado en el Instituto Jalisciense de las Mujeres y la misma Fiscalía para denunciar, pero sus querellas habían sido desestimadas.

De momento las lupas apuntan al ex candidato del PRD a la presidencia municipal de Zapopan, Alberto Cárdenas Camarena, quien es sobrino-nieto del ex presidente Lázaro Cárdenas.

Reportes de la Fiscalía señalan que el caso ya es investigado y se está tratando de localizar a Cárdenas Camarena para que declare en torno a este homicidio.

La Fiscalía General de Jalisco, confirmó el homicidio de Alexandra, y agregó que desde el 5 de diciembre contaba con medidas de protección por parte del Centro de Justicia para las Mujeres Jalisco.

“Además, la Fiscalía de Derechos Humanos ya está en contacto con las víctimas secundarias para brindarles la atención psicológica necesaria”, indicó la autoridad en un breve comunicado.

