Cuidan poco a mujeres de Jalisco las órdenes de protección

Las órdenes de protección emitidas por la autoridad estatal para salvaguardar a mujeres víctimas de violencia de género carecen de elementos para garantizar la seguridad de las víctimas, advierten activistas de los derechos de las mujeres.

Según datos del Instituto Jalisciense de la Mujer, hasta el 31 de agosto de este año se habían emitido cinco mil 738 de estos documentos, mientras que en 2016 fueron seis mil 640 órdenes.

Las órdenes de protección, que pueden ser preventivas o de emergencia, tienen como objetivo generar distancia entre el agresor y su víctima a través de la desocupación del atacante del domicilio conyugal o donde habite la pareja. Además, prohíbe a los atacantes acercarse al domicilio, lugar de trabajo o de estudios de la víctima y prohibe intimidar o molestar a la víctima en su entorno social.

Las órdenes también permiten generar medidas preventivas para evitar que el agresor ejerza violencia de nuevo.

Alexandra Castellanos / FOTO: Facebook

Sin embargo, el caso de Alexandra Castellanos es reflejo de que las órdenes de protección no son efectivas. Alexandra Castellanos fue encontrada sin vida la mañana del 24 de diciembre dentro de una camioneta en una brecha del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fue asesinada a balazos y apenas un día antes había denunciado, a través de sus redes sociales, que fue blanco de ataques por parte de su ex pareja sentimental.

El primer atentado documentado fue el 28 de noviembre y por esta situación, Alexandra denunció el incidente, por lo que la Fiscalía le otorgó una orden de protección el 5 de diciembre. Tres semanas después fue encontrada sin vida.

“Es un hecho emblemático. Lo que nos dicen las autoridades es que confiemos en ellos, que denunciemos, que van a hacer su trabajo, pero ya vimos que no sirve, no se le dio seguimiento. Hemos insistido mucho que se activen mecanismos de protección para las mujeres ante el notorio incremento de violencia feminicida”, señaló Alejandra Cartagena, vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).

El caso de Alexandra no ha sido el único: Alondra “N” de 20 años fue asesinada en marzo de 2016 junto con su madre e hijo en el fraccionamiento Urbi Quinta. El agresor fue su pareja sentimental quien sigue prófugo. Igual que Alexandra, Alondra contaba con una orden de protección. En agosto de este año, Margarita “N” fue asesinada por su pareja sentimental en una brecha de Tonalá después de dejar a su hija en el kínder; ella ya había denunciado a su atacante e igual, contaba con una orden de protección que de nada sirvió. Los casos donde las órdenes de protección quedan cortas son múltiples.

“Por si solas las órdenes de protección no sirven, no es que sólo te den tu papel como lo hicieron con Alexa, sino que faltan acciones para que las mujeres tengan garantizada su seguridad. Se debe hacer una valoración del riesgo en cada caso para que esta orden de verdad sirva, para que las mujeres víctimas de violencia no terminen siendo asesinadas”, advirtió Cartagena.

La CEDHJ abre investigación

Abre la CEDHJ dos actas de investigación. Una relativa a un posible feminicidio y la segunda por el asesinato de un líder comunitario en la costa del estado. En ambos casos fueron dictadas medidas cautelares. pic.twitter.com/mQXahFtgcl — CEDH en Jalisco (@CEDHJ) December 27, 2017

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) informó que abrió la el acta de investigación 75/2017/IV y se solicitó a la Fiscalía de Jalisco un informe para esclarecer si hubo omisiones en el seguimiento que se dio a la denuncia de Alexandra Castellanos quien, a pesar de contar con una orden de protección, fue víctima de presunto feminicidio el pasado 24 de diciembre.

Acusan que cifras oficiales sobre feminicidios no reflejan la realidad

En Jalisco, hasta noviembre de 2017, se habían registrado 21 feminicidios, 27 menos comparado con todo 2016. Sin embargo, a decir de organismos defensores de los derechos de las mujeres, la cifra no refleja la realidad, ya que no todos los casos se están investigando con el protocolo de atención a feminicidios a pesar que existen elementos para ser considerarlos como tal.

Feminicidios en Jalisco

Según datos del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), en Jalisco, hasta el 24 de diciembre se habían cometido 109 asesinatos de mujeres que debieran ser investigados como feminicidio.

“Lo que pasa con la Fiscalía es que hay un protocolo de actuación que no sirve, que no tiene perspectiva de género y mucho menos de derechos humanos. Nosotros en la mesa de implementación de alerta de género lo hemos dicho y se está trabajando en un protocolo”, explicó Alejandra Cartagena, vicecoordinadora de Cladem en Jalisco.

Sin embargo, mencionó que el principal problema es que las autoridades ni siquiera conocen que es un feminicidio y cómo se define.