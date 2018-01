Clima evitó la contingencia ambiental en la ZMG

La humedad en el ambiente y esporádicas lluvias impidieron que muchas personas realizaran fogatas o usaran pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo y ello permitió que la ciudad no amaneciera con contingencia ambiental como ocurrió en Navidad.

A pesar de ello, a lo largo del primer día del año, se reportó como regular la calidad del aire en la metrópoli y mala en el sur de la urbe.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), el nivel máximo registrado fue de 106 puntos IMECAS en la estación de Las Pintas. En la estación Miravalle fueron 105 puntos; Tonalá y Santa Fe, con 92; y Tlaquepaque y el Centro de Guadalajara, con 70 y 71 puntos respectivamente; y Oblatos, con 52.

A pesar de las recomendaciones, muchas personas en la ZMG no acataron y prendieron fogatas, una de las principales causas de contaminación. / FOTO: Cuartoscuro

Según datos de las autoridades, 2017 ha sido uno de los peores años en materia ambiental, pues en 365 días se registraron 49 precontingencias ambientales (su activación ocurre cuando se registran una suma igual o mayor a 120 IMECA durante dos horas), 17 contingencias fase 1 y una contingencia fase II, es decir el nivel más elevado.

A pesar de las advertencias de las autoridades, mucha gente no atendió las recomendaciones de no prender fuego en la ciudad para no afectar más al medio ambiente. Según informó la Policía de Guadalajara, en el municipio fueron apagadas 18 fogatas y se decomisaron más de ocho kilos de pólvora.

Te recomendamos