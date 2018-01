Ayuntamiento tapatío sufre revés con Plaza de los Mariachis

El ayuntamiento de Guadalajara recibió un duro revés judicial luego que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, adscrito al Centro Auxiliar de la Cuarta Región, otorgó un amparo definitivo a un particular para volver a operar su restaurante-bar en la Plaza de los Mariachis.

La resolución obligaría al municipio no sólo a que respete la concesión que la comuna tenía con el quejoso Gustavo Ruiz Velasco Nuño, sino que a esta persona se le devuelva su mobiliario para colocarlo al aire libre en el espacio, a un costado del templo de San Juan de Dios en el primer cuadro de la ciudad.

El municipio informó que hasta el momento no han sido notificados de la decisión, pero la síndico Barbara Casillas aseguró que, aunque se acate, el concesionario deberá apegarse a los reglamentos y ya no podrá existir el bar pues no se permite la venta de bebidas embriagantes en espacios públicos.

“El particular también está obligado a cumplir con los reglamentos y normatividad aplicable, hay unas disposiciones administrativas”, destacó la síndico.

El desalojo de la plaza se registró hace dos años, la noche del 6 de enero de 2016. / FOTO: Publimetro

Sin embargo, el amparo definitivo obtenido por el particular resolvería que la concesión vuelva al estado original de las cosas, antes del desalojo ocurrido el 6 de enero de 2016, lo que incluiría la venta de alcohol.

El 6 de enero de 2016 y en un operativo nocturno, el ayuntamiento de Guadalajara retiró mesas, sillas y toldos que habían sido instalados para la operación del restaurante. El municipio justificó la operación señalando que el concesionario de la plaza había incumplido con la operación del espacio, que se laboraba sin permisos, las instalaciones invadían espacio público y había equipamientos que implicaban riesgos sanitarios y en materia de protección civil.

Un conflicto añejo con la Plaza

Actualmente en la Plaza de los Mariachis se realizan obras de rehabilitación con un costo de 3.5 millones de pesos y estarían listas en febrero. El ayuntamiento mencionó que aunque el espacio sea devuelto, los trabajos continuarán hasta su conclusión.

Desde hace varios años, este tradicional espacio inuagurado en 1962 fue cayendo en el abandono y aunque aún acudían músicos a prestar sus servicios, se acercaban poco los turistas pues imperaba la inseguridad y la venta de drogas.

En 2009, el municipio autorizó el arrendamiento de 850 metros cuadrados (de los mil 981 que tiene la plaza) a Gustavo Raúl Ruiz Velasco Nuño y a Gustavo Ignacio Ruiz Velazco. Dicho acuerdo por 30 años era para la remodelación de la plaza, pero a decir de las autoridades el convenio no se cumplió.

Aunque se realizó una inversión de 8.3 millones pesos, el municipio no recibió la obra y en 2012 iniciaron un juicio contra los concesionarios para retirarles del espacio. Sin embargo, los particulares obtuvieron un amparo del Tribunal de lo Administrativo que impidió el desalojo e incluso el particular colocó vallas para delimitar su espacio.

En 2015 el ayuntamiento advirtió a los particulares retirarles la concesión si no acataban las condiciones establecidas y ello derivó en el desalojo de enero de 2016.