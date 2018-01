Alfaro denuncia agresión en gira; gobernador lo acusa de victimizarse

Se armó la pelea. El precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro y el Gobierno del Estado se enfrascaron en una disputa la noche y madrugada de este jueves.

El primero acusó a los elementos de la Fuerza Única de amedrentarlos cuando transitaban por el municipio de Cañadas de Obregón a lo que el gobernador Aristóteles Sandoval denunció que el político buscaba victimizarse con fines electorales y la Fiscalía señaló que se actuó conforme a los protocolos.

La acusación de Alfaro

Cerca de las 21:00 horas, Enrique Alfaro acusó que elementos de la Policía Estatal cerraron el paso a su convoy y a sus colaboradores e intimidaron al contingente del precandidato en el municipio de Cañadas de Obregón, en la zona de Los Altos. Destacó Alfaro que incluso los encañonaron con armas largas.

“En el trayecto de Yahualica hacia acá (Guadalajara), por Cañadas de Obregón, en una de las partes bajas pasando Mexticacán, en un puente, se nos cerraron dos patrullas de la Policía Estatal. Nos dejaron acorralados en el puente y se bajaron los elementos con armas largas a hacer un acto evidente de provocación”, expresó Alfaro en la plaza principal del municipio de Jalostotitlán donde tuvo un evento público.

“Con las circunstancias que hay en el estado y sabiendo evidentemente que nosotros tenemos un equipo que está acompañándonos de seguridad pudieron haber ocasionado una tragedia por su irresponsabilidad”.

En su discurso, el precandidato envió un mensaje a autoridades estatales en donde aseguró que se tratataban de actos de intimidación.

“Quiero mandarle un mensaje al gobernador de Jalisco para decirle que no sea irresponsable, que con la seguridad no se juega, que no nos pueden seguir queriendo intimidar usando la fiscalía para asustar a los adversarios políticos”, agregó.

Alfaro afirmó que hacia responsable de su seguridad y la de su equipo al gobernador del Estado.

Rumbo a Jalostotitlán, la policía estatal nos cerró el paso y trató de intimidarnos. Quiero dejarle muy claro a la Fiscalía y al Gobernador que no nos va a detener. Si las autoridades no sirven para proteger, los hago responsables de lo que me pase a mí o a mi equipo de trabajo. pic.twitter.com/rhkHSKVvUs — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 10, 2018

Responde el gobernador

A través de sus redes sociales, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, respondió a los señalamientos de Alfaro e incluso afirmó que buscaba victimizarse de cara al proceso electoral de julio.

“Enrique Alfaro Ramírez, entiendo que por estrategia este es el primero de muchos episodios de victimización. Quiero ser muy claro respecto a lo ocurrido hoy, me parece que la explicación es simple. Aquí la expongo y que la gente juzgue: Un convoy –el tuyo- integrado por varias camionetas y hombres armados no identificados a bordo, circulaba en una carretera estatal”.

El mensaje continúa señalando que los elementos de la Fuerza Única Estatal procedieron a ejecutar el protocolo de seguridad que consiste en detener el convoy para identificarlo y una vez que se identificaron, se les dejó seguir su camino sin mayor complicación.

“He vivido un proceso electoral y sé lo que ello significa. El estrés que genera. La ansiedad que provoca. Sé también que toda campaña entraña una estrategia, y dentro de esta, la victimización suele ser una táctica recurrida. De lo que tienes que tener plena certeza es de que cuentas conmigo en lo personal y, desde luego, como gobernador. Mi línea telefónica, las puertas de mi despacho y de mi casa, siempre han estado y seguirán abiertas”.

Raúl Sánchez Jiménez, fiscal estatal / FOTO: Publimetro

Respuesta de la Fiscalía

Cerca de la una de la mañana, la Fiscalía emitió un comunicado señalando que si se interceptó al convoy es porque recientemente en la zona se desmanteló una célula de la delincuencia organizada.

“Los elementos de la FUR regresaban de realizar un cateo en un rancho del municipio de Mexticacán, en donde se aseguraron vehículos con reporte de robo, y droga, cuando avistaron un convoy de cinco a seis automotores de diversas marcas que circulaban por la carretera, y la presencia de hombres armados, por lo que conforme al protocolo de seguridad les marcaron el alto”, informó el fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, quien descartó que se haya agredido o vulnerado la integridad de las personas que integraban el convoy de vehículos.

“Por cuestiones de seguridad, cuando venía la Fuerza Única Regional y personal con varios vehículos, vieron que atrás de ellos venía un convoy de vehículos, donde por cuestiones de seguridad al ir pasando un puente les marcan el alto, se identifican ambas partes, por un lado el precandidato y por el otro la Fuerza Única Regional. Una vez identificados se les permite que sigan su tránsito libre, pero en ningún momento fue vulnerado, ni fue agredido”, detalló el Fiscal General.