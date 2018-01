Homologación de salario de policías causa conflicto entre autoridades

La falta de liberación de recursos para la homologación de sueldos de policías municipales desató una confrontación entre la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) y la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF).

Marco Valerio Pérez Gollaz, titular de la AMS, acusó a la SEPAF de frenar los esfuerzos para homologar sueldos, a pesar de que esta medida ya había sido aprobada por el mismo gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz.

El 17 de septiembre de 2017, Sandoval Díaz, acompañado de los alcaldes metropolitanos, anunció cuatro medidas para impulsar la seguridad en el estado y, una de ellas consistía en homologar los, sueldos de los policías del área metropolitana con dos objetivos: profesionalizar a las corporaciones y además evitar la fuga de elementos de municipios donde la paga era baja (como Juanacatlán y Zapotlanejo), a municipios con mejores sueldos (como Zapopan).

17 mil pesos es el sueldo promedio que se busca tengan los policías municipales en el área metropolitana de Guadalajara.

Se anunció que originalmente, para impulsar el proyecto de homologación salarial, se requería una bolsa de 250 millones de pesos, del cual 50% sería aportado por el estado y el restante por los ayuntamientos. Para el presupuesto de 2018 se asignaron 110 millones de pesos para la primera etapa de la homologación.

Aunque el primer pago homologado debía realizarse en la primera quincena de enero de 2018, el titular de la SEPAF, Héctor Pérez Partida, mencionó el pasado viernes 12 que, aunque los recursos ya están disponibles, no se entregarán hasta que los municipios cumplan con varios procesos y si la homologación se atora es por su responsabilidad.

FUENTE: Publimetro

Pérez Partida dijo que no es un proceso sencillo, porque para igualar los salarios se deben depurar y homologar plazas, rangos, reglamentos y cumplir las pruebas control de confianza. Señaló que en caso de que los municipios no cumplan, la entrega del dinero para sueldos será retroactiva.

Por su parte, Marco Valerio Pérez criticó la negativa de la SEPAF de liberar los recursos, señalando que desde hace más de un mes se sabía de la entrega de estos fondos y no se avanzó en el tema con los municipios, para solicitar todo lo que se está requiriendo en este momento.

Postura a favor de la entrega de recursos

El titular de la AMS fue crítico con la postura de retener los recursos por parte de SEPAF. “Genera extrañeza la SEPAF, porque viene a justificar que no se dio la homologación salarial para los policías, si desde hace un mes conocían las reglas (…) No vamos a permitir desde la Agencia Metropolitana de Seguridad más retrasos, porque no estamos jugando a crear políticas públicas, lo hicimos de la mano del gobernador Aristóteles Sandoval, que es el superior jerárquico de SEPAF, y hoy lo que vemos tristemente son justificaciones y no avances”.

Marco Valerio Pérez Gollaz, titular de la Agencia Metropolitana de Seguridad

Postura en contra de la entrega de recursos

El titular de la Sepaf afirma que los recursos para la homologación no se pueden entregar como cheque en blanco: “(Antes de liberar los recursos) muchas plazas que son de policías, pero realizan labores administrativas, se deben convertir.La idea es que el beneficio llegue al policía que está en la calle cuidando (…). Nosotros tenemos el dinero listo, lo que hemos planteado es que debe haber un esquema muy ordenado para homologar gradualmente, se debe hacer un esquema de homologación con cada municipio, que lleva tiempo”

Héctor Pérez Partida, titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas