Lepra prevalece en 20 municipios de Jalisco

Una de las enfermedades más estigmatizadas en la historia de la humanidad, la lepra, aún registra casos en Jalisco y en México. Según datos de la Secretaría de Salud, durante 2017 se registraron 18 nuevos pacientes y en lo que va de 2018 ya se documentó un caso.

Las estadísticas de la dependencia estatal mencionan la prevalencia de lepra en 20 de los municipios de Jalisco: Ahualulco de Mercado, Autlán, Ayutla, Casimiro Castillo, Cuautitlán, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Jilotlán de los Dolores, Mascota, Puerto Vallarta, San Miguel el Alto, Tala, Tepatitlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tomatlán, Tonalá y Zapopan. Sin embargo, a decir de los especialistas, la mayor prevalencia registrada en los últimos años ha sido en municipios costeros.

“Es una bacteria de lento crecimiento, por eso tarda mucho tiempo en manifestarse”, explicó el doctor Marco Antonio Castellanos, médico especialista del Instituto Dermatológico de Jalisco quien explicó que hay pacientes quienes tardan de dos a 10 años en percatarse que tienen un problema y acuden a atenderse.

Explicó el médico que posterior a detectar la enfermedad se revisa si los pacientes son multibacilares, pues este factor pone en riesgo de contagio a familiares y convivientes cercanos. “Encuentros casuales con un paciente que tenga lepra no los pone en riesgo. Tengo más de 30 años atendiendo a pacientes con lepra y no me he contagiado porque son encuentros casuales… quienes sí podrían presentar un riesgo son los hijos porque podrían haber heredado esa deficiencia de su sistema inmunológico”, señaló el especialista.

Para que se hable de la erradicación de la enfermedad, no tendría que encontrarse pacientes con lepra alrededor de 20 años después del último detectado, sin embargo, a decir de los especialistas, desde hace muchos años Jalisco ha cumplido con el criterio de la Organización Mundial de la Salud para considerar que el mal está contenido y erradicado (un caso por cada 10 mil habitantes).

“El mal no ha crecido, por el contrario ha habido una disminución, y cada vez nos cuesta más trabajo encontrar casos. Anteriormente los veíamos con frecuencia y ahora tenemos que hacer muchos estudios (…) cuando a las personas les detectamos una mancha en la piel lo mandamos a hacer estudios de inmediato”, explicó el doctor Manuel Sandoval, coordinador estatal de Microbacteriosis de la Secretaría de Salud Jalisco. Para 2018, hay 38 pacientes en tratamiento de la lepra en Jalisco, informó.

México utiliza desde 1990 el tratamiento curativo con poliquimioterapia (PQT): dapsona, clofazimina y rifampicina. Desde el inicio de la PQT, 1997 fue el año con la incidencia más alta en México (625 casos).

La enfermedad

• Es causada por una bacteria conocida como Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen.

• Se manifiesta en la piel, con lesiones únicas o múltiples. Afecta principalmente en cara, (orejas, cejas y pómulos), manos y pies.

• La enfermedad se agrava si no se atiende de manera adecuada y llega a producir daño neurológico periférico como anestesia o pérdida de la sensibilidad, debilidad y parálisis muscular.

• La lesión en la piel puede aparecer como un cambio discreto en el color; manchas rojizas, planas, de tamaño variable y de forma irregular, cuya característica generalmente es que en esa zona de la mancha no duele. Hay disminución importante de la sensibilidad, no suda y si es zona de vello, éste desaparece.