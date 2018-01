Nevado de Colima se pinta de blanco y espera a visitantes

El Nevado de Colima se cubrió de blanco debido a las bajas temperaturas que afectan a Jalisco. Es por ello que autoridades implementaron un operativo para resguardar la seguridad de las personas que acudan al parque nacional.

La nevada en lo alto de la montaña causó diferencias entre los cuerpos de protección civil de los estados de Colima y Jalisco, pues mientras los primeros argumentaron que por cuestiones de seguridad el paso a la montaña estaba cerrado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco argumentó que el parque estaba abierto, pues el Gobierno de Jalisco es el que se encarga del mantenimiento y apertura del espacio. De hecho, tres cuartas partes del Nevado de Colima se encuentran dentro de territorio jalisciense.

Autoridades contradiciéndose en torno a la apertura del Nevado. / FOTO: Captura de Twitter

Desde el fin de semana pasada comenzaron las nevadas en lo alto de la montaña, por lo que las autoridades desplegaron un operativo para resguardar la seguridad de los paseantes.

Para los visitantes, entre las acciones a tomar se encuentra acudir en vehículos 4×4 con tanques de gasolina llenos y con revisión mecánica (automotores que no sean 4×4 no podrán pasar al Nevado); no subir con niños menores de tres años; no circular por veredas o caminos desconocidos, al bajar del parque utilizar el freno de motor, respetar las áreas verdes y zonas reforestadas y evitar el encendido de fogatas.

Zonas de paso al Nevado

El paso de vehículos dentro del Nevado sólo se permite en el punto conocido como puerto La Joya, zona que cuenta con refugios (cuatro paredes y techo de madera), mesas y asadores. Es además una zona muy arbolada.

A partir de ahí sólo se permitirá el paso caminando hasta Puerto la Calle. Otras zonas como la curva del Leñador y picos elevados no tienen acceso a los paseantes.

Además se pide mantenerse alejados del radio de exclusión a 7.5 kilómetros del Volcán de Colima.