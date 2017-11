Construir una candidatura con el PAN y PRD en Jalisco sería un error: Enrique Alfaro

A través de un video publicado en sus redes sociales, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, admite que volverá a competir por la gubernatura de Jalisco en la próxima elección de 2018, pero dijo que construir una candidatura con el PAN y PRD a nivel local, "sería un error". Por lo que enfatizó: "Yo seré candidato, si las cosas salen bien, por Movimiento Ciudadano, sólo con Movimiento Ciudadano".

Alfaro informó que será en los siguientes días cuando anuncie la fecha en que solicitará licencia al cargo de presidente municipal de Guadalajara para prepararse para su siguiente proyecto político.

"Espero que los partidos, PAN y PRD, no tomen mi posición como una declaración de guerra o como un acto de soberbia. Estoy tratando de ser congruente con lo que siempre he dicho". No obstante, manifestó que a nivel nacional sigue apoyando al Frente Ciudadano por México "para poder parar en seco al PRI".

Además de aclarar sus aspiraciones para el siguiente año, Alfaro también detalló sus razones para buscar ser gobernador:

"Estoy listo para transformar la historia de Jalisco, porque estoy preparado para cambiar la realidad de nuestro estado, porque creo que estoy en un momento profesional, personal y sobre todo en un momento de madurez profesional (sic) que me puede permitir encabezar un gobierno de transformación".

En el video Alfaro rememora el inicio de su carrera política y de cómo pasó del simple anhelo de ver su nombre pintado en bardas, en su primer aspiración en 2003, a ser diputado, alcalde de Tlajomulco, haber sido candidato a gobernador y ahora estarse desempeñando como presidente municipal de Guadalajara.

A diferencia de los clips que se publican regularmente en sus redes sociales, en esta ocasión optó por difundir su mensaje en un video "sin producción" que dura poco más de 10 minutos y sin cortes ni edición.

