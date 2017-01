Oculta Nuevo León cifra de heridos de bala durante protestas y saqueos

Agentes del Ministerio Público adscritos a los hospitales del estado de Nuevo León se han negado a conocer casos de personas que fueron heridas de bala durante los disturbios y saqueos que se generaron en las protestas registradas en diferentes municipios del área metropolitana de Monterrey el pasado jueves 5 de enero, entregando a los medios informativos el saldo blanco.

En el cuarto piso del Hospital Universitario de Monterrey, dentro de la habitación número 26 en la cama 3, es atendida Tania Alejandra Salazar Medina, una joven ama de casa de 23 años de edad, la cual fue alcanzada por una bala que le destrozó la parte baja de su pierna derecha durante el saqueo de la tienda Soriana Fresnos, en Apodaca.

“Mi suegra, yo y mis cuñados íbamos a Soriana, estaba prendida, ahí en la puerta de la Soriana había gente, creemos de la misma Soriana, y nos dijeron que iban a cerrar, nos devolvimos, íbamos caminando por el estacionamiento y oímos que tiraron balazos; mucha gente corrió para el estacionamiento y pues nosotros hicimos lo mismo. De repente se me va desvaneciendo el pié, cuando volteo abajo veo la herida y fue una bala”, contó Salazar Medina.

El proyectil destrozó parte de su hueso, por lo que tiene que someterse a una cirugía de emergencia, pero no ha sido posible ya que no cuenta con los recursos suficientes.

El delegado del Ministerio Público se ha negado a levantar su denuncia correspondiente de hechos, aseguró la lesionada.

“Se supone que cuando llega una persona con impactos de bala levantan lo sucedido, ¿verdad?… no me dijeron nada, no vinieron a preguntar nada, los únicos que nos preguntaron fueron los doctores. La bala no la encuentran, esta profunda”

“Yo pienso que porque no me han levantado esa acta, no me han hecho caso” dijo Tania Alejandra.

En Apodaca, sobre la calle del Triunfo, en el numero 326 en la Colonia los Robles, a escasos trescientos metros del lugar donde se registraron los saqueos de una tienda departamental el mismo 5 de enero, vive Jesús Rafael Jiménez García, un chofer privado que asegura no participó en los saqueos a las tiendas departamentales, pero resultó herido de un balazo cuando sacaba dinero del cajero automático que se ubica en el estacionamiento de Soriana Fresnos.

Jesús Rafael narró a Publimetro cómo una bala perdida hizo blanco en su rodilla izquierda, causándole una lesión que lo dejará imposibilitado para trabajar al menos lo que resta del mes.

“En el Hospital Sacramento me recibieron de urgencia, pero me dicen que no tenían las herramientas para atenderme y me trasladaron al Hospital Universitario, ahí me reciben, me atienden, me sacan placas, me hacen un eco y me estabilizan el dolor”.

“No hay denuncia, nadie nos apoya, en el hospital los ministeriales solamente me hicieron preguntas y me tomaron fotos en la pierna y en mi rostro solo para tener archivo, me dijeron.”, apuntó Jesús Rafael.

Otro de los heridos fue visto justo en los disturbios de Soriana Fresnos en Apodaca, pues un hombre sin camisa que sangraba abundantemente del brazo, mientras una esquirla de proyectil permanecía incrustada en su cuerpo sin ser atendido por algún médico.

Después de asegurar que policías municipales lo habían herido, el hombre, hasta ahora desconocido, fue sometido por los uniformados y atendido por paramédicos de Protección Civil de Apodaca, quienes posteriormente lo retiraron del sitio en una patrulla sin que hasta este momento se logre ubicarlo ni conocer su paradero.

Publimetro consultó con la oficina del vocero de Seguridad de Nuevo León Aldo Fasci la lista de heridos en los disturbios, y ésta aseguró que no hay registros de personas heridas por proyectiles de arma de fuego durante el 5 de enero del 2017.

