Municipios de Nuevo León le entran a la austeridad

Los Municipios del área Metropolitana de Monterrey se ajustaron el cinturón en un efecto dominó que se generó tras el anuncio del Plan de Austeridad que informó el pasado martes Gobierno del Estado.

Monterrey, la capital de Nuevo León, informó que el sueldo de los funcionarios se fue a la baja desde el inicio de la administración, además de eliminar los gastos en gasolinas y teléfonos celulares.

“Solo los autos operativos serán beneficiados con gasolina, el resto no” Dijo el Alcalde Adrián de la Garza.

“Seguiremos con las medidas de ahorro, obtendremos recursos de los ahorros que tenemos por el manejo financiero, estamos hablando de unos 500 millones de pesos en lo que resta de la administración, aunado a los 260 millones de pesos y que vamos a ir por más, pero un mínimo como lo fue este año, pues estamos hablando que podría ser entre mil 200 o mil 300 millones de pesos, en toda la administración” indicó De la Garza.

“Los salarios en el caso de Monterrey ya sufrieron algunos decrementos durante el año, no descartamos también que se pueda al menos en el primer nivel de gobierno, (aplicar) una reducción.

En el caso del Alcalde, yo desde ahorita puedo decir que, ponemos del alcalde un 20 % a manera de donación, yo donaría el 20 % de mi salario, porque rebajarlo por nómina afecta, porque la ley va amarrada con algunas otras cosas, podría afectar a regidores que no son incluso del partido.

Por lo pronto, el Alcalde se hace la afectación del 20 % de su sueldo, el primer nivel, el gabinete estamos pensando en un 10 por ciento, el director es un 5%, por lo pronto.” Informó.

En San Nicolás, el alcalde fue un poco más tajante, informando que su plan de austeridad fue basado en una reducción de burócratas, un ajuste a salario del 5 por ciento a 31 funcionarios de primer nivel lo cual dejaría un ahorro de 1 millón 400 mil pesos anualmente.

“Los ahorros se va a ir a varias partes, principalmente seguridad: actualmente hay 50 patrullas funcionando, nos vamos a ir a 150, vamos a dar mantenimiento a la carpeta asfáltica, y el sistema ambicioso de alumbrado. Que ya no existan lámparas apagadas.” Dijo Victor Fuentes alcalde de esa municipalidad.

Apodaca, informó que desde diciembre del 2016 el 80 % de los vehículos operativos que tiene el ayuntamiento fueron convertidos a gas, además de haber fusionado o desaparecido al menos dos dependencias de gobierno las cuales representaron ahorros significativos anuales sin que se pudieran detallar la cantidad exacta de los ahorros.

“Desde hace 14 meses nos ajustamos el cinturón desde que entramos, bajamos nomina, redujimos el aparato burocrático de Secretarias de 13 a 11, de 55 Direcciones a 39 y, todo ello nos trajo un ahorro” Informó Oscar Cantú alcalde de Apodaca.,

El alcalde en Apodaca, por ejemplo, no usa escoltas, no tiene seguridad especial, No usa chofer y todo ese aparato de seguridad se fue a patrullar las calles de la ciudad con lo que se logró recuperar un sector importante de fuerza policial informaron las autoridades municipales.

En la Joya de la Corona de Nuevo León, San Pedro Garza García, el alcalde Mauricio Fernández anunció que se hicieron ajustes en la nomina municipal.

“Para empezar tenemos congelados los sueldos desde hace años, tanto Cabildo, el alcalde, no es algo nuevo. Y pues nos dimos un ajustón el año pasado en 200 gentes, le dimos una auditoría a todo San Pedro y por eso vamos a tener recurso para hacer mucha obra publica ahora en 2017”. Refirió Fernández Garza.

En Guadalupe, el alcalde Francisco Cienfuegos informó en medio de una ceremonia los ajustes que realizaría a su administración para el próximo 2017.

“Desde el primer minuto que inició esta administración se hizo el anuncio del programa –ahorro- Desde ese primer minuto, ningún funcionario de primer nivel cuanta con algún vehículo oficial con excepción de las áreas de seguridad, ningún personal cuanta con personal destinado para labores de chofer, no existen teléfonos celulares, en ningún funcionario en toda la administración con cargo al municipio ni se otorgan vales de gasolina con excepción de los vehículos de Seguridad Pública, No hay viáticos. No hay cajas chicas.” Dijo Francisco Cienfuegos.

Guadalupe también anunció una reducción del 10 % en salarios a los trabajadores del primero, segundo y tercer nivel exceptuando a los trabajadores del área de seguridad. La no sustitución de plazas que causen bajas también será otra forma de ahorro dijo el alcalde.

De manera paralela, Cienfuegos anunció que donará el 25 % de su salario a la propia Administración mediante el DIF municipal.

El aguinaldo será reducido en un 50% informó el munícipe.

“Apegado a la normatividad y en cumplimiento a la Ley, implementaremos medidas de reducción en el presente año de un 50 % para el personal con sueldos de 10 mil hacia arriba y de un 25% para el personal con ingresos por debajo de los 10 mil pesos. Quedando afuera de estas medidas el personal operativo de Seguridad Pública.” Señaló El alcalde de Guadalupe quien aseguró también sus autos serán cambiados a sistemas de combustible a Gas Natural.

Escobedo Nuevo León, mencionó aún no tiene listo el plan a seguir el cual anunciará a más tardar el próximo sábado.

