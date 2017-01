Va preso Rodrigo Medina al penal de Topo Chico

Después de de casi 19 horas de audiencia, seis recesos y de solicitar el propio Medina de la Cruz que se le resolviera su situación jurídica el mismo miércoles, el Juez de Control Miguel Ángel Eufracio decidió vincularlo a proceso y, como medida cautelar, ordenó su inmediato internamiento en el reclusorio estatal durante todo el tiempo que dure el proceso.

Alfonso Aguilar, abogado de Medina de la Cruz dijo al término de la audiencia que a su cliente le fue violado una suspensión provisional de amparo, el cual lo protegía en contra de cualquier intento de las autoridades estatales por someterlo a prisión preventiva.

En punto de las 3:20 de la madrugada Rodrigo Medina de la Cruz fue sacado del Juzgado y trasladado a la aduana del Penal del Topo Chico en donde ingresó vistiendo su elegante traje azul.

Según los defensores particulares del ex Gobernador, los argumentos que utilizó el juez para dictar la prisión preventiva fue el que su cliente no contaba con domicilio en Monterrey y que su actividad en el estado no estaba debidamente comprobada. Una acción que dijo la defensa, es completamente irregular.

“Se ha dicho en todas las audiencias que mi cliente tiene domicilio en Ciudad de México, más nunca se ha negado a comparecer ante las autoridades. Siempre se ha presentado cada vez que lo llaman… por eso es que no entendemos está postura del Juez”, dijo la defensa.

La prisión preventiva para Medina de la Cruz será por lo menos hasta el próximo 24 de febrero, fecha para la que se dictó el cierre de la investigación, informó el Gobierno del Estado en un boletín.

En el informe también señala la autoridad que ante un probable daño contra el patrimonio estatal aproximado a los 3 mil 128 millones de pesos, el Juez Miguel Ángel Eufracio dictó la prisión preventiva al considerar que las penas de hasta 12 años de prisión por los delitos y la falta de arraigo en Nuevo León pueden provocar la sustracción de la justicia del ahora investigado.

TAMBIÉN PUEDES LEER

“El Chapo” comparecerá por videoconferencia para evitar fuga