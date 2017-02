Juez otorga suspensión provisional a Rodrigo Medina

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León otorgó una suspensión provisional al ex gobernador de la entidad, Rodrigo Medina de la Cruz, para no ser detenido ni privado de su libertad hasta que no se resuelva la suspensión definitiva.

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el ex mandatario quedará a disposición de un juez de Control para continuar las investigaciones correspondientes.

“A disposición de este órgano de control constitucional por cuanto se refiere a su integridad física y libertad personal y, a disposición del Juez de Control responsable para la continuación de la etapa de investigación derivada de la vinculación, ante quien deberá de comparecer cuantas veces sea requerido”.

“La suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público para la procedencia de la suspensión”, menciona el escrito.

El juez federal destacó que la suspensión quedará sin efecto si dentro de los cinco días siguientes a su aplicación Medina no otorga al juzgado una garantía de 50 mil pesos.

