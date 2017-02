Revelan presión a policía de Nuevo León para conseguir "donación"

Gilberto Lozano, líder del Congreso Nacional Ciudadano, denunció ante Publimetro el acoso que sufrió un policía municipal para que donara un riñón a un desconocido

Luego del fallecimiento del joven agresor del Colegio Americano del Noreste, cinco personas pudieron vivir gracias a sus órganos.

Y aunque la donación se trata, en la mayoría de los casos, de un acto altruista, también se registran presiones para conseguir un órgano, según lo revela una denuncia a este diario.

Sin revelar el nombre del policía ni del municipio, Lozano dijo que se teme por la vida de ese elemento, el cual decidió no entregar el órgano y en estos momentos está bajo resguardo y supervisión del CNC.

Aunque Lozano se negó a proporcionar el nombre del municipio en cuestión, tampoco descartó una posible vinculación sobre el caso recientemente presentado por Publimetro.

“Él es un muchacho de 21 años que se acercó a nosotros porque su jefe, del departamento de Seguridad de ese municipio, lo había hasta cierto punto forzado a que se hiciera unas revisiones para ver si uno de sus riñones era compatible con alguien que requería una donación”, dijo.

“Cuando se acerca con nosotros el 17 de enero, nos cuenta su historia con mucho miedo, porque al hacerse para atrás en ese asunto, en el que ya había resultados de compatibilidad, él se pudiera ver amenazado en su vida, si es que decidía retractarse”, añadió.

Publimetro reveló destino de uno de los órganos

La historia sale a la luz después de que Publimetro reveló cómo el hijo de un político influyente posiblemente recibió, de manera poco clara, un segundo riñón el 18 de enero, justo el día que se anunció que la familia de Federico “N”, atacante del Colegio Americano del Noreste, decidió donar los órganos de su hijo.

Las autoridades estatales se negaron a dar una explicación sobre lo ocurrido, incluso el gobernador, Jaime Rodríguez, analiza solicitar a los diputados locales modificaciones a la ley para que los medios de comunicación revelen las fuentes de donde obtuvieron información privilegiada.

Otros beneficiados con el trasplante

Además del hijo del político, otras personas inscritas en el Registro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud Federal fueron beneficiadas con un trasplante de órganos por parte de la familia del joven agresor, informó El Universal.

Los beneficiados fueron una joven de 23 años, quien recibió una córnea; un hombre de 39 años, que de igual manera obtuvo una córnea; un paciente de 26 años, que obtuvo el riñón izquierdo; otra persona de 28 años, con el riñón derecho; mientras que un hombre de 37 fue trasplantado con el hígado.

Cabe destacar que el corazón no pudo ser trasplantado, pues éste no estaba en buen estado físico. Los pulmones tampoco fueron considerados, pues en México no se cuenta con programas para estos trasplantes.

¿Cómo fue la donación?

Luego de la decisión de los padres de Federico “N” de donar sus órganos, el procedimiento que lo hizo posible se dividió en tres vertientes.

La primera fue la legal, pues fue necesario que el hospital llevara el expediente del paciente al Ministerio Público para que diera su visto bueno y autorizara el trasplante.

Posteriormente, se requirió una gran movilización humana y de materiales, ya que se trataba de cinco órganos diferentes, que requerían tratamientos muy delicados.

La última vertiente fue la informativa, ya que se requirió de una coordinación entre autoridades federales, estatales y locales para que los órganos pudieran ser trasladados y trasplantados a sus receptores, los cuales, afortunadamente, tenían el mismo tipo de sangre que el donador: “O”.

De acuerdo con la Cenatra, todos los órganos fueron trasplantados exitosamente entre el 19 y 23 de enero pasados.

