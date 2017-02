Diputado regala boletos de Justin Bieber para promoverse

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, Samuel García, generó polémica en las redes sociales cuando aprovechó el concierto que realizó el cantante canadiense Justin Bieber en estado, para regalar 8 boletos a cambio de que la ciudadanía le sugiriera qué cargo público debería ocupar en un futuro.

“Pongamos a prueba el civismo y conocimiento de la política respondiendo a la siguiente pregunta, te pediría me digas con la mejor argumentación posible;¿Qué te gustaría que fuera en un futuro y por qué?. GOBERNADOR, SENADOR, DIPUTADO FEDERAL, Reelegirme como DIPUTADO LOCAL, ALCALDE, REGIDOR, TESORERO, PROCURADOR o sí ustedes lo creen (no tengo edad y me falta mucho) PRESIDENTE…” se leía en la publicación en el Facebook del diputado.