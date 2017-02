"El Bronco" culpa al IMSS de muertes por influenza en NL

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, responsabilizó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del alto número de casos y muertes por influenza en la entidad.

El mandatario estatal subrayó que un gran número de casos se han presentado entre derechoabientes del IMSS.

“Los casos que ha habido son casos que están en el Seguro Social, y yo no he visto que ustedes hayan dicho eso, han culpado a la Secretaría de Salud y no han tocado ni con el pétalo de una rosa a la Delegación del Seguro Social”, precisó “El Bronco”.