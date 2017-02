Vestido de preso, activista denuncia represión de El Bronco

Vistiendo un atuendo anaranjado y con unas esposas en sus manos Pedro Alejo Rodríguez “Fufito” se apersonó este lunes en las escalinatas del Palacio de Gobierno.

Algunos de sus seguidores llegaron para acompañarlo y juntos gritaron consignas en contra de la administración que encabeza el Independiente Jaime Rodríguez Calderón.

Después de conocer de manera indirecta que una orden de aprehensión había sido liberada en su contra, el también cómico lanzó en dos ocasiones retos a las autoridades a las cuales les informaba que estaría por espacio de algunas horas en determinados puntos para que la justicia lo pudiera detener.

“Lo que estos perversos quieren es justificar que yo estoy sustraído de la justicia, que yo me escondo y que no quiero dar la cara… es un acto cobarde, un linchamiento político a la libre expresión”, dijo Fufito a Publimetro.

“Estoy aquí para decirle a las autoridades que no me escondo, que nadie me ha informado de manera legal qué hay una investigación en mi contra pero me he enterado por documentos que me filtraron”.

“Lo que ellos quieren es que pase el lapso de 60 días para poder argumentar ante el juez que estoy evadido, y así, así podrán decirle a la juez que mi proceso lo pase recluido ante el temor de que yo me de a la fuga. Pero No. aquí estoy y no me escondo”, dijo el activista.

El caso

El pasado sábado, Gilberto Lozano y Pedro Alejo Rodríguez emitieron videos en vivo, a través de sus redes sociales en donde adviertan que el aparato de gobierno se estaba moviendo para culparlos por los desmanes ocurridos el pasado 5 de enero en los Bajos del Palacio de Gobierno de Nuevo León, mientras transcurría una manifestación pacífica convocada por ambos personajes.

Según el agente del Ministerio Público a Gilberto Lozano y Pedro Rodríguez se les encontraron argumentos suficientes para señalarlos como probables responsables de varios delitos calificados como graves.

“Se determinó la existencia de datos que establecen que se cometió un hecho constitutivo de los delitos de desorden público, conspiración, agrupación delictuosa, daño en propiedad ajena doloso y lesiones calificadas, así como la probabilidad de que Pedro Alejo Rodríguez Martínez y Gilberto de Jesús Lozano González, participaron en su comisión como incitadores, en términos del artículo 39, fracción II, del código penal en el estado; en consecuencia: se decreta orden de aprehensión en contra de Pedro Alejo Rodríguez Martínez y Gilberto de Jesus Lozano González”, citó la Procuraduría en documentos emitidos para sus archivos judiciales de los que Publimetro tiene copia.

Organismos dedicados a preservar los derechos humanos emitieron comunicados conjuntos en donde reprobaban la actitud del Gobierno del Estado.

“La información disponible apunta a un uso político de la justicia penal para silenciar a aquellas personas que se oponen pacíficamente a las políticas del gobierno actual”, mencionaron. “Es inadmisible que el gobierno pretenda encarcelar a los activistas por llamar a una manifestación pacífica, esta es una estrategia para mantener silenciada a la gente a través del miedo”, afirmó la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC.

El Gobernador de Nuevo León declaró este lunes que los activistas deberían comparecer ante las autoridades a fin de que resuelvan su situación jurídica y descartó que el aparato del estado este siendo utilizado para perseguir a las voces críticas de su gobierno.

“Yo los escucho, pueden seguir haciéndolo, nosotros no actuamos por eso. Ellos dicen eso porque necesitan polemizar, pero tienen que ir a enfrentar una circunstancia”, dijo el Gobernador.

En el mismo evento reveló que además de los dos activistas, 300 órdenes de aprehensión se giraron para otros implicados en los desmanes del 5 de enero.

“No solamente son esas dos, hubo otras 300 órdenes de aprehensión y ustedes no han dicho eso, ellos son dos de 300 que tuvieron una responsabilidad”, señaló.

Tanto Gilberto Lozano como Pedro Alejo Rodríguez lograron desde el mismo sábado suspensiones de amparo que los protegen en contra de las detenciones, aunque juristas consultados informaron que por la gravedad de los delitos que se les acusa, los amparos podrían no causar efecto para evitar sus detenciones.