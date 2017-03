Congreso aprueba a Bernardo González como procurador de NL

Con 40 votos a favor, el pleno del Congreso local aprobó en sesión ordinaria y de manera unánime a Bernardo Jaime González Garza como nuevo procurador general de Nuevo León.

Bernardo González llegó en punto de las 19:40 horas al recinto legislativo a tomar protesta ante los diputados como nuevo titular de la Procuraduría del estado.

Origen y trayectoria

El nuevo procurador nació en Monterrey, Nuevo León hace 35 años.

Es Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana; logró el posgrado y se especializó en Comercio Exterior por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España.

Además es especialista en Investigación y Prueba en el Derecho Procesal por la Universidad Castilla-La Mancha, en al ciudad de Toledo.

Posee un diplomado en Destrezas de Litigación Oral impartido por California Western School Of Law en San Diego, California., Estados Unidos en abril del 2009

Cursó un Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros en 2010 en República Dominicana.

Durante un tiempo, Bernardo González Garza asistió a un Programa de Entrenamiento en la “Criminal Profiling, Psychological Analysis Fraud, Corruption and Money Laundering Crimes”, impartido por Inter American Community Affairs of the United States durante el 2010.

Realizó los entrenamientos sobre Técnicas de Contra Interrogatorio en Juicios Orales, impartido por California Western School Of. Law, Institute Criminal Defense Advocacy, en San Diego, también en 2010.

Trabajó en el municipio de Monterrey dentro de la Coordinación de Asuntos Internos.

En el 2006 trabajó dentro del gobierno de Nuevo León en la Secretaría General de Gobierno como comisionado investigador y como fiscal adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas del 2007 al 2008.

Del 2008 al 2015 González Garza fundó su despacho de abogados donde trabajó hasta el 2015, tiempo después ocupó el cargo de consejero jurídico hasta abril de 2016; posteriormente fue nombrado director general de Investigación dentro de la Secretaria de Seguridad Pública de Nuevo León.

Después ocupó el cargo de director general de las Fiscalías Investigadoras, Averiguaciones Previas y Procesos y Encargado del despacho de los asuntos de la Subprocuraduría del Ministerio Público, cargo que ostentó hasta ser ratificado como Subprocurador del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado, una vez que cumplió 35 años de edad.

Bernardo González Garza sustituye en el cargo a Roberto Flores Treviño, quien renunció al cargo después de haber pasado un periodo polémico frente a la Procuraduría.

González Garza, permanecerá hasta que el Congreso local designe un nuevo Fiscal General y una vez que entre en vigor las reformas aplicadas para que la Procuraduría no dependa del gobernador.

