Ex funcionario de NL que se fugó de hospital reaparece con amparo

Eduardo Bailey, ex presidente del PRI en Nuevo León, reapareció la tarde de este miércoles en Durango con un amparo y aseguró que no existe una orden de aprehensión en su contra, por lo que no es verdad que se haya fugado del hospital el fin de semana pasado.

En conferencia de prensa, el también ex director de Isssteleón explicó que el día que fue detenido en Durango pidió ser trasladado al hospital porque tuvo problemas de presión, y como los agentes no tenían los papeles adecuados para justificar su retención, se retiró del nosocomio.

“Nunca fue una fuga, yo tenía libertad de salir de mi propio pie y eso lo sabían los policías. (…) Yo me retiré a mi casa a cambiarme y de ahí a otro lugar para preparar mi defensa y mi solicitud de amparo”, dijo el ex funcionario.

Además, aseguró que la acusación en su contra por el quebranto financiero de Isssteleón por 360 millones de pesos es una persecución política del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

El pasado 28 de abril Eduardo Bailey fe detenido por elementos de la Fiscalía General de Durango, pero horas después fue trasladado a un hospital de la zona porque manifestó sentirse mal, momento que aprovechó para escapar de la clínica con ayuda de dos hombres.

TE RECOMENDAMOS: